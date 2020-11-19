شيعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الخميس، 15 مسلحا من مقاتليها، بينهم 13 قياديا ميدانيا، في أحدث حصيلة معلنة لخسائرها البشرية المتصاعدة في جبهات القتال مع الجيش اليمني، في محافظتي مأرب والجوف، ومديرية نهم شرق صنعاء.

وأفادت وكالة الأنباء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء أنه تم تشييع جثامين العميد عادل العبيدي، والعقيد علي زهير، والمقدمين شمسان قازة، وأحمد الأغربي، وهايل زومة، والنقيب صدام أبو علهان، والملازمين أول، شاكر قازة، وعبدالعزيز الحميدي، وعلي الحكمي، وطايف الجمرة، ووليد الجمرة، ورعدان القهالي، والمساعد طاهر الشعيبي، والجنديين أسامة الدفعي، وحمزة الكباري.

في ذات السياق، لقي القيادي الحوثي الميداني والمنتحل رتبة عميد، المدعو يحيى علي جحاف والمكنى "أبو قاصف"، مصرعه، الخميس، في وادي الجفرة بمحافظة مأرب.

وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن القيادي جحاف وعددا من عناصر ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم في غارة جوية لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفتهم في جبهة حلحلان غرب مأرب، بعد يومين على استقدامه ليقود مجاميع الميليشيات في هذه الجبهة التي تشهد مواجهات ساخنة منذ أيام.