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  غوتيريش: اليمن يقترب من أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود  

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  غوتيريش: اليمن يقترب من أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود  

حذر غوتيريش من اتخاذ أي خطوات أحادية في اليمن

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العربية.نت - أوسان سالم 

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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إن اليمن يقترب من أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود، بسبب "الصراع المستمر، والتخفيض الكبير للتمويلات الإغاثية، وفشل الدعم الخارجي للاقتصاد، لاسيما في استقرار قيمة الريال اليمني".

وحث غوتيريش في بيان بشأن الحالة اليمنية "جميع أولئك الذين لديهم نفوذ على التحرك بشكل عاجل بشأن هذه القضايا درءاً للكارثة".

كما دعا جميع الأطراف إلى "تجنب اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يجعل الوضع المتردي أكثر سوءاً".

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وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "إذا تعذر ذلك، فإننا نجازف بمأساة ليس فقط في الخسائر الفورية للأرواح، ولكن مع عواقب يستمر أثرها إلى أجل غير مسمى في المستقبل".

كما حذر غوتيريش من اتخاذ أي خطوات أحادية في اليمن، وجاء ذلك ردا على سؤال عن احتمال إدراج الولايات المتحدة لحركة الحوثي باليمن على القائمة السوداء، نقلا عن رويترز.

وتذكر منظمات إغاثة أن مثل هذه الخطوة قد تحول دون وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وصرح غوتيريش للصحافيين بأنه"في هذا الوضع بالغ الهشاشة فيما يتصل بالمجاعة وفي تلك اللحظة المتشبثة بالآمال فيما يتعلق بفيروس كورونا، نعتقد أن أي تحرك أحادي آخر لن يكون إيجابيا على الأرجح".

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