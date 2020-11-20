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24 ألف انتهاك حوثي بحق الأطفال في صنعاء خلال عام

Students attend morning drills at the beginning of the school year amid fears of the spread of the coronavirus disease (Covid-19) in Sanaa, Yemen October 18, 2020. REUTERS/Khaled Abdullah
أطفال في مدرسة في صنعاء (أرشيفية)
اليمن والحوثي

24 ألف انتهاك حوثي بحق الأطفال في صنعاء خلال عام

مكتب حقوق الإنسان" في صنعاء: إفلات الجناة من العقاب يزيد معاناة الأطفال في الجانب الصحي والإنساني والتعليمي مما يفاقم من المأساة

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العربية.نت - أوسان سالم 

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كشف تقرير يمني عن 24488 انتهاكاً بحق الأطفال بأمانة العاصمة صنعاء ارتكبتها ميليشيا الحوثي منذ شهر نوفمبر 2019.

التقرير الذي عدد الانتهاكات بحق الأطفال
التقرير الذي عدد الانتهاكات بحق الأطفال

وبحسب تقرير "مكتب حقوق الإنسان" في العاصمة صنعاء، تنوعت الانتهاكات بين القتل والاختطافات والإصابات والاعتداء الجسدي والتجنيد ونهب المواد الإغاثية واقتحام ونهب المؤسسات الصحية والتعليمية وإقامة أنشطة وفعاليات طائفية. تمت هذه الانتهاكات بين نوفمبر 2019 ونوفمبر 2020.

واعتبر التقرير أن اليوم العالمي للطفل مناسبة للوقوف أمام ما يتعرض له أطفال اليمن.

طفلة تعاني من سوء التغذية في أحد مستشفيات صنعاء
طفلة تعاني من سوء التغذية في أحد مستشفيات صنعاء
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وأضاف أن "الانتهاكات بحق الأطفال في تزايد مستمر في ظل التراخي الدولي تجاه ممارسات وجرائم الحوثيين"، مشيراً إلى أن "إفلات الجناة من العقاب يشجع على ارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد الطفولة في اليمن ويزيد معاناة الأطفال في الجانب الصحي والإنساني والتعليمي مما يفاقم من المأساة".

ودعا التقرير المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمحلية إلى الوقوف بجدية لحماية أطفال اليمن من التصرفات التعسفية وعمليات التجنيد الواسعة لمن هم دون السن القانونية والتسرب من المدارس.

وحذّر من "تغيير المناهج وتطييف التعليم وتعبئة الأطفال بأفكار تتنافى مع القيم الدينية والوطنية وتعمل على تمزيق النسيج الاجتماعي وتعزيز ثقافة الموت والكراهية".

أطفال يرددون شعارات الحوثيين في مخيم صيفي في صنعاء
أطفال يرددون شعارات الحوثيين في مخيم صيفي في صنعاء
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