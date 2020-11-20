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جريمة بشعة تهز صنعاء.. أب يذبح طفليه قبل أن ينتحر

عناصر من ميايشيا الحوثي في صنعاء
عناصر من ميايشيا الحوثي في صنعاء

جريمة بشعة تهز صنعاء.. أب يذبح طفليه قبل أن ينتحر

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم 

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في جريمة بشعة هزت الرأي العام، أقدم أب يمني، الخميس، على ذبح طفليه والانتحار بعدها في إحدى المديريات التابعة لمحافظة صنعاء.

وقالت مصادر محلية، إن مواطناً من إحدى قرى همدان قام بذبح طفلته يبلغ عمرها عاماً واحداً، وابنه يبلغ من العمر سبع سنوات ومن ثم قام بالانتحار.

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وأوضحت المصادر، بحسب وكالة "خبر" اليمنية، أن الظروف المعيشية الصعبة التي مر بها الأب وعدم قدرته على توفير لقمة العيش لأطفاله دفعته للقيام بارتكاب جريمته بحق أطفاله ونفسه.

ويعاني ملايين السكان في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من صعوبة الظروف المعيشية الصعبة بالتزامن مع استمرار رفض الميليشيات صرف مرتبات الموظفين، وتحميل التجار والمواطنين جبايات وإتاوات لدعم ما يسمى المجهود الحربي لدعم جبهات الحرب العبثية التي افتعلتها.

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