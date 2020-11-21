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22.5 مليون يمني يستفيدون من مشاريع مركز الملك سلمان

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اقتصاد اليمن

22.5 مليون يمني يستفيدون من مشاريع مركز الملك سلمان

المركز قدم تمويلات لمشاريع دعم سبل العيش في عدة محافظات يمنية بأكثر من 174 مليون دولار

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أفادت الحكومة اليمنية الشرعية، اليوم السبت، أن "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية" قدم تمويلات لمشاريع دعم سبل العيش في اليمن بقيمة تجاوزت 174 مليون دولار، يستفيد منها قرابة 22.5 مليون شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأشاد وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن بهذا التمويل الذي شمل عدداً من محافظات اليمن، والذي يأتي بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والمحلية.

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وأكد فتح أن هذه المشاريع تعمل على إنعاش الاقتصاد وتساهم إلى حد كبير في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين في عدة محافظات.

وأوضح أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان سباقاً في تمويل مشاريع لدعم سبل العيش، يتم تنفيذها باليمن عبر المركز أو عبر الشركاء الدوليين والمحليين، وقد أثبتت فعاليتها ونتائجها الملموسة على الواقع، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

مساعدات طبية من مركز الملك سلمان لليمن (أرشيفية)
مساعدات طبية من مركز الملك سلمان لليمن (أرشيفية)
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وأشار المسؤول إلى أن الحكومة اليمنية عملت وبالتنسيق مع المركز على مشاريع دعم سبل العيش والتعافي الاقتصادي، والتي تُعد خطوة هامة، خاصةً في المحافظات المحررة، وهي تسهم بشكل كبير في تعزيز الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة، مع استمرار الإغاثة العاجلة للمحافظات غير المحررة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد قال أمس الجمعة إن اليمن يقترب من أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود، بسبب "الصراع المستمر، والتخفيض الكبير للتمويلات الإغاثية، وفشل الدعم الخارجي للاقتصاد، لاسيما في استقرار قيمة الريال اليمني".

وحث غوتيريش في بيان له "جميع أولئك الذين لديهم نفوذ على التحرك بشكل عاجل بشأن هذه القضايا درءاً للكارثة".

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