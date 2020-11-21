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اليمن.. ألغام الحوثي تحصد مزيداً من الضحايا

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تفكيك ألغام حوثية
اليمن والحوثي

اليمن.. ألغام الحوثي تحصد مزيداً من الضحايا

"مسام" ينتزع 200 ألف لغم منذ يونيو 2018

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العربية.نت - أوسان سالم 

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قُتل مواطن يمني إثر انفجار لغم من مخلفات ميليشيات الحوثي في محافظة الجوف، شمال البلاد.

وذكرت مصادر محلية أن لغمًا أرضيًا من مخلفات ميليشيات الحوثي، أودى بحياة المواطن مبخوت محمد صالح القح، أمس الجمعة، شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف.

وأضافت أن اللغم انفجر بسيارة المواطن، من طراز (فيتارا)، أثناء مروره في الطريق الصحراوي الرابط بين مديرية الحزم ومنطقة الرويك، مما أدى إلى مقتله وتدمير سيارته.

من فرق مشروع "مسام"
2 صور من فرق مشروع "مسام"
2 صور
من فرق مشروع "مسام"
من فرق مشروع "مسام"

كما تسببت الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي بمقتل امرأة وإصابة آخرين من أسرة واحدة، الأسبوع الماضي، أثناء مرورهم في الطريق الصحراوي الرابط بين محافظة مأرب ومنطقة اليتمة بخب والشعف بمحافظة الجوف.

يذكر أن ضحايا الألغام في الجوف تجاوزوا 500 شخص من المدنيين، بحسب بعض الإحصائيات، بالإضافة إلى تدمير وتضرر سيارات وممتلكات بعض المواطنين ومواشيهم.

إلى ذلك، أعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، اليوم السبت، نزع 200 ألف لغم حوثي من الأراضي اليمنية، وذلك منذ انطلاق المشروع في نهاية يونيو 2018.

وقال المشروع في سلسلة تغريدات على تويتر: "200.000 لغم وذخيرة غير منفجرة.. حصيلة مسام من الألغام المنزوعة من الربوع اليمنية بعد سنتين ونيف من المثابرة، وذلك منذ انطلاق المشروع في نهاية يونيو 2018".

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وأضاف: "مسام وصل الليل بالنهار في ماراثونه ضد الألغام الحوثية في اليمن حاصدا 200.000 لغم وذخيرة غير منفجرة من فخاخ الموت المتفجر التي تتربص بحاضر اليمنيين ومستقبلهم".

وأكد المشروع أنه طوال الفترة الماضية وفي سبيل تحقيق هذا الإنجاز قدم تضحيات جليلة، راح ضحيتها عدد من الكوادر والخبراء.

وقال مدير عام المشروع أسامة القصيبي: "يحق لنا أن نفتخر في مشروع مسام بإزالة 200 ألف لغم وعبوة ناسفة وذخائر غير منفجرة من أراضي الجمهورية اليمنية خلال 29 شهرا"، لافتا إلى تزامن هذا الإعلان مصادفة مع انعقاد قمة مجموعة العشرين، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

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