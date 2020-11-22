وقع العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، بين قتيل وجريح في كمين محكم نفذه الجيش اليمني، في جبهة نهم، شرقي العاصمة صنعاء.

واستدرج الجيش الوطني، السبت، مجاميع من العناصر الحوثية التي حاولت التقدم إلى مواقعه، لتقع فريسة نيران أسلحته، التي حصدت العشرات منهم بين قتيل وجريح .

آليات عسكرية تابعة لـ الجيش اليمني هجوم الجيش اليمني في الضالع

وبحسب الموقع الرسمي للجيش اليمني، فان اشتباكات مستمرة تدور في جبهة نهم، وصولاً إلى محيط معسكر ماس، التي تكبدت فيه الميليشيا خسائر كبيرة في محيطه، حتى الخط الأسفلتي، الذي تسيطر عليه قوات الجيش نارياً.

وأظهرت مقاطع مصورة وزعها المركز الإعلامي للجيش اليمني مشاهد من المعارك العنيفة التي يخوضها الجيش والمقاومة وهو في زحفه المستمر على مواقع الميليشيا الحوثية الانقلابية، التي تتساقط أمامه، كما تحترق آلياتها وأطقمها القتالية إثر استهدافها بشكل دقيق.

وأوضحت المشاهد مطاردات الجيش لعناصر الميليشيا التي تفر من أرض المعركة، جراء بسالة الجيش في الاشتباكات التي استخدم فيها مختلف الأسلحة، مستهدفاً مجاميع وتعزيزات الميليشيا الحوثية، التي مُنيت بخسائر كبيرة في عتادها والأرواح.