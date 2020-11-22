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شاهد.. قناص حوثي يستهدف مواطن غربي اليمن 

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شاهد.. قناص حوثي يستهدف مواطن غربي اليمن 

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العربية. نت - أوسان سالم 

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أصيب المواطن محمد مرشد سندي ( 40 عاماً)، السبت، برصاص قناصة ميليشيات الحوثي الانقلابية، المتمركزين في المرتفعات المطلة على مدينة حيس، جنوبي الحديدة غربي اليمن، وذلك أثناء تواجده في سوق المدينة.

وقال مصدر طبي، انهم إستقبلوا المواطن محمد مرشد سندي مصابًا بطلق ناري في الكتف.

وأضاف، ان المصاب تلقى الإسعافات الأولية اللازمة في النقطة الطبية، وجرى تحويله إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا؛ لخطورة حالته.


وجاءت هذه الجريمة بعد أربعة أيام من جريمة مماثلة أقدمت عليها ميليشيات الحوثي، حيث أصيب مزارع برصاص مسلحي الحوثيين في منطقة الجاح أثناء أداء عمله في مزرعته، لتضاف إلى سجل جرائمها بحق المدنيين في الحديدة.

إلى ذلك،حلقت 12 طائرة استطلاع أطلقتها ميليشيات الحوثي، السبت، فوق مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة، في سياق خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

وأفاد مصدر عملياتي في القوات المشتركة، أن طائرات الاستطلاع الحوثية البالغ عددهن 12 طائرة تم رصدهن في ثلاث مناطق.

وأوضح، أن خمس طائرات حلقت فوق مدينة التحيتا، وثلاث فوق منطقة الجبلية، وأربع طائرات في منطقة الحيمة بمديرية التحيتا، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وكانت القوات المشتركة رصدت أمس الجمعة، 8 طائرات استطلاع لميليشيات الحوثي فوق مناطق متفرقة من الحديدة، لتواصل الميليشيات انتهاكاتها ضاربة بكل مساعي السلام التي ترعاها الأمم المتحدة عرض الحائط.

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