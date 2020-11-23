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أميركا: ندرس تصنيف "الحوثي" جماعة إرهابية بشكل دائم

مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين
مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين

أميركا: ندرس تصنيف "الحوثي" جماعة إرهابية بشكل دائم

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دبي - العربية.نت

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أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، الاثنين، أن خيارات الولايات المتحدة مفتوحة للتعامل مع ميليشيا الحوثي في اليمن.

تحرك أممي قبل تصنيف واشنطن العرب والعالم اليمن والحوثي تحرك أممي قبل تصنيف واشنطن "الحوثي" منظمة إرهابية

وأضاف في حديث للصحافيين خلال زيارته إلى الفلبين أن واشنطن تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية.

كما دعا الحوثي للابتعاد عن إيران والتوقف عن مهاجمة دول الجوار.

وانتقد المسؤول الأميركي جماعة الحوثي لفشلها في الانخراط في المفاوضات وإبداء النية السليمة من أجل إنهاء الصراع في اليمن، مضيفاً أن واشنطن كانت طيلة الفترة الماضية تراقب الوضع عن كثب.

كما أعلن عن أنه سيكون قرار تصنيف الحوثيين هذا على جدول أعمال الرئيس ترمب خلال المدة المتبقية له في الإدارة.

تضييق الخناق على إيران

يشار إلى أن وسائل إعلام محلية، كانت قد أشارت قبل أيام إلى أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تستعد لتصنيف ميليشيات الحوثي في اليمن المدعومة من إيران منظمة إرهابية قبل مغادرة الرئيس منصبه في يناير/كانون الثاني القادم.

ويرى محللون أن التصنيف المتوقع لحركة الحوثي كمنظمة إرهابية يُعتبر أحدث تصعيد من جانب إدارة ترمب في إطار مواجهة إيران في الشرق الأوسط. واعتماداً على ماهية الإجراءات التي قد تتخذها الولايات المتحدة لتصنيف الجماعة، فيمكن أن تتراوح العواقب من معاقبة كبار قادة الحوثيين إلى معاقبة جميع المنتسبين للحركة وإيقاع عقوبات جنائية بحق أي شخص يقيم تعاملات مالية أو تجارية مع الجماعة.

عناصر من ميليشيات الحوثي
عناصر من ميليشيات الحوثي

الأمم المتحدة قلقة

بدورها، تحاول الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية ثني إدارة ترمب عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، إلا أن القرار الوشيك سيمنحه انتصاراً آخر في استراتيجيته المناهضة لإيران.

والشهر الماضي، حث غوتيريش كيلي كرافت، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على إعادة النظر في خطط إدراج ميليشيات الحوثيين كمنظمة إرهابية. كما ضغطت ألمانيا والسويد على الولايات المتحدة للتراجع، لكن يبدو أن الجهود تعثرت.

إيران وأميركا
إيران وأميركا

إلى ذلك، قال مسؤولون مطلعون على القرار، إن أكثر من 10 أميركيين يعملون لدى الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية في اليمن نُقلوا مؤقتاً من مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد صنفت سابقا ميليشيات الحوثي المدعومة من طهران بالفعل منظمة إرهابية.

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