نهب وتجويع وإذلال في صنعاء.. نائب مستقيل يكشف

بعد أن أعلن استقالته قبل أيام تحت تهديد السلاح، كشف عضو مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، عبده محمد عبدالله بشر، حجم الانتهاكات الحاصلة.

وقال في تدوينة على حسابه على فيسبوك، إن "تجويعا ممنهجا وإذلالا متعمدا وانتهاكا لكرامة الإنسان اليمني" يحصل، في إشارة إلى انتهاكات ميليشيات الحوثي.

نهب لمئات المليارات

وبينما يعاني الشعب اليمني من أوضاع معيشية مزرية، كشف عملية نهب لمئات المليارات من قبل الميليشيات بدل دفعها لتأمين رواتب الموظفين.

وأوضح في السياق، أن الإيرادات للعام 2020 من الجمارك وصلت إلى 69.668 مليار ريال، من دون إيرادات جمارك النفط والغاز، في حين وصلت إيرادات الضرائب إلى 469.229 مليار ريال، والاتصالات إلى 25.047 مليار ريال، وفائض الأرباح 60.675 مليار ريال، والإيرادات الذاتية الأخرى إلى 24.512 مليار ريال، ليصل الإجمالي العام إلى 649.131 مليار ريال (2.6 مليار دولار).

كما أكد أن ميليشيات الحوثي سحبت على المكشوف مبلغ 559.383 مليار ريال من البنك المركزي دون دفع الرواتب، مع العلم أنه واجب، بحسب تعبيره، في صنعاء الخاضعة لسيطرتها. وقال: بعيدا عن أي مزايدات أو خلافات، الجميع يؤمن بأن الراتب حق، وواجب الدفع أو توفير بدائل لمدة مؤقتة لسد حاجة ومعيشة الموظف والمواطن، مضيفا أن التنصل أو عدم صرف المرتبات جريمة لا تسقط بالتقادم.

يذكر أن بشر قدم استقالته الأسبوع الماضي، بعد أن كشف تعرضه للتهديد والترهيب من قبل أنصار القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الانقلابي، بعد انتخابه عضوا في هيئة رئاسة مجلس النواب.