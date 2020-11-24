إصابة امرأة وطفلين في قصف حوثي على مدينة تعز

أصيبت امرأة وطفلان آخران، جراء سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، على الأحياء السكنية بمدينة تعز، جنوب غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات الحوثي المتمركزة شمال مدينة تعز، قصفت بالمدفعية الثقيلة أحياء الضبوعة وعصيفرة.

وأضافت أن إحدى المقذوفات الحوثية سقطت على منزل في حي مسجد أبي سلمة في منطقة الضبوعة، ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلين آخرين، وتضررت 4 منازل.

وأكدت منظمة أطباء بلا حدود أن مستشفى الثورة المدعوم منها في مدينة تعز استقبل، الثلاثاء، مصابين اثنين بقذيفة عسكرية دمرت منزلهما بشكل جزئي، شرق المدينة المحاصرة منذ سنوات.

والمصابان هما امرأة وطفلها البالغ من العمر 4 سنوات وفق بيان للمنظمة الدولية، التي جددت "دعوتها كافة الجماعات المسلحة المشاركة في النزاع للالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع إصابات في صفوف المدنيين". ‎

وتستهدف ميليشيات الحوثي، الأحياء السكنية في مدينة تعز، بشكل مستمر، مخلفة عشرات الضحايا في صفوف المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.