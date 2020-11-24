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الجوف.. سقوط قتلى وجرحى حوثيين بنيران الجيش اليمني

تقدم الجيش اليمني شرق صنعاء وخسائر للميليشيات على جبهات الجوف
قوات من الجيش اليمني في الجوف (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الجوف.. سقوط قتلى وجرحى حوثيين بنيران الجيش اليمني

العديد من جثث الميليشيات لا تزال ملقاة في خطوط التماس

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

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سقط قتلى وجرحى من ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، بنيران الجيش اليمني شرق مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، شمال شرقي البلاد.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن الجيش الوطني كسر هجوماً شنته مجاميع تابعة للميليشيات الحوثية باتجاه جبال دحيضة، التي استعادتها قوات الجيش خلال الأسابيع الماضية، وأجبروها على التراجع بعد أن أوقعوا عدداً من أفرادها بين قتيل وجريح.

وأكد أن العديد من جثث الميليشيات لا تزال ملقاة في خطوط التماس. فيما استعاد الجيش اليمني عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات كانت في طريقها للميليشيات، وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات ومصرع جميع من كانوا على متنها.

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وكان رئيس أركان الجيش اليمني قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، اطلع، الاثنين، على مسرح العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها الجيش بدعم المقاومة الشعبية في جبهات القتال بمحافظة الجوف.

وشدد رئيس أركان الجيش اليمني على مضاعة الجهود لاستكمال تحرير الجوف وكل اليمن من الميليشيات الحوثية، مثمنا الدعم الأخوي الذي يقدمه الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، ودورهم الكبير في مساندة الشرعية وجهود القوات المسلحة في المعركة الوجودية المشتركة ضد المشاريع التخريبية التي تستهدف اليمن والمنطقة.

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