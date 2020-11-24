قال رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، معين عبدالملك، إن معركة اليمنيين، وبدعم من التحالف بقيادة السعودية، ستستمر "لاستكمال تحرير كل شبر في اليمن واجهاض المشروع الإيراني".

وأكد عبدالملك أن هذه المعركة، التي وصفها بـ"المصيرية"، لن تتوقف إلا باستعادة الدولة والحفاظ على النظام الجمهوري والثوابت الوطنية.

وأضاف معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي أجراه مع محافظ مأرب سلطان العرادة مساء الاثنين: "هدفنا واضح ومعركتنا المصيرية لا رجعة عنها في القضاء على الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وهزيمة المشروع الإيراني في اليمن".

ووصف رئيس الحكومة اليمنية المعركة التي "يخوضها الشعب اليمني بجانب أشقائه العرب ضد المشروع الإيراني" بالوجودية.

وتعهد بعدم القبول بتحويل "اليمن إلى شوكة في خاصرة الخليج والمنطقة العربية، وتهديد الملاحة الدولية".

كما جدد التأكيد على أن "مأرب كانت وستظل عصية على ميليشيا الحوثي التي فشلت في إخضاعها منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014".

بدوره، أوضح محافظ مأرب أن الهجمات الانتحارية التي تشنها ميليشيات الحوثي تواجه بحزم وقوة من قبل الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ولفت إلى أن "مأرب ستظل آمنة"، وأن "أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل أعينهم على صنعاء، واستكمال تحرير كل شبر في اليمن وهزيمة المشروع الإيراني ووكلائه من ميليشيات الحوثي الانقلابية".

كما أعرب عن ثقته في أن التسريع بتشكيل الحكومة الجديد، واستكمال تطبيق آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض سيسهم في زيادة تماسك الصف الوطني، وحل كثير من المشاكل والتحديات القائمة.