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مقتل 5 مدنيين في انفجار عبوة زرعها الحوثيون في الحديدة

مصابون إثر انفجار عبوة ناسفة الحديدة
اثنان من المصابين إثر انفجار العبوة الناسفة
اليمن والحوثي

مقتل 5 مدنيين في انفجار عبوة زرعها الحوثيون في الحديدة

العبوة زُرعت على الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة.. وتسببت بمقتل 3 رجال وطفل وامرأة

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم

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قُتل خمسة مدنيين وأصيب سبعة آخرون، اليوم الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في محافظة الحديدة.

وقالت مصادر محلية، إن خمسة مدنيين، بينهم طفلة وامرأة، قتلوا وأصيب 7 آخرون، بانفجار عبوة ناسفة على الطريق الرابط بين مديريتي التحيتا والخوخة جنوبي الحديدة.

وأوضحت المصادر أنه جرى نقل المصابين إلى الخوخة ومنها إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة المخا، بسبب إصاباتهم البالغة، متوقعةً ارتفاع حصيلة الوفيات.

وأودت العبوات الناسفة والألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في المناطق التي خسرتها في محافظة الحديدة، بمقتل وإصابة المئات من المدنيين خلال السنوات الماضية.

ألغام حوثية تم تفكيكها مؤخراً
ألغام حوثية تم تفكيكها مؤخراً
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واقتصر استخدام الألغام في اليمن على ميليشيا الحوثي بشكل حصري، إذ تشير التقارير إلى أن هناك أكثر من مليوني لغم أرضي زرعه الحوثيون في أكثر من 15 محافظة يمنية، بجميع الأنواع: مضاد للمركبات والأفراد والألغام البحرية، معظمها ألغام محلية الصنع أو مستوردة وتم تطويرها محلياً، لتنفجر مع أقل وزن.

وغدت الألغام الأرضية أحد أبرز أسلحة الحوثيين التي تستهدف الأبرياء في الجبال والوديان والسهول وفي الأحياء السكنية، فلا ينسحب الحوثيون من منطقة إلا بعد أن تكون منكوبة بمئات الألغام المزروعة، وهو ما يتسبب بوقوع آلاف ضحايا لها الآن ومستقبلاً بين قتلى ومعاقين، خصوصًا أنه يتم زرع هذه الألغام بدون خرائط الأمر الذي يجعل عملية نزعها أو الوصول إليها صعبا للغاية.

ألغام حوثية تم تفكيكها مؤخراً
ألغام حوثية تم تفكيكها مؤخراً
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