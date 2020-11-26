  • مباشر
اللغة

نائب وزير الدفاع السعودي: ماضون بتنفيذ اتفاق الرياض

EntMbFaWMAIJD5R
نائب وزير الدفاع السعودي خلال لقائه الرئيس اليمني
اليمن والحوثي

نائب وزير الدفاع السعودي: ماضون بتنفيذ اتفاق الرياض

الأمير خالد بن سلمان يؤكد للرئيس اليمني حرص السعودية على تحقيق الاستقرار والأمن للشعب اليمني

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شدد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع السعودي، خلال لقائه أمس الأربعاء مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حرص المملكة على استقرار وأمن اليمن.

كما أكد تمسك قيادة المملكة على بتحقيق الانماء للشعب اليمني، والمضي قدماً بتنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز السلام والاستقرار ووضع مصلحة اليمنيين فوق كل الاعتبارات.

وكان الرئيس اليمني أكد بدوره سابقا أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد جهود الجميع وصولاً لتحقيق الهدف الوطني المشترك في هزيمة مشروع إيران في اليمن والمنطقة.

تسريع تنفيذ اتفاق الرياض

إلى ذلك، أشاد بجهود المملكة التي ترعى هذا الاتفاق وآلية تسريعه، مؤكداً ثقته في إنجاح اتفاق الرياض، ودعم الحكومة في مهامها الجديدة وقدرتها على تلبية متطلبات الشعب اليمني.

يذكر أن السعودية كانت قدمت آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار ووقف التصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 / 6 / 2020م.

كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني تشكيل حكومة كفاءات سياسية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

اسمه حفر عميقا.. معلومات عن آخر رئيس وزراء سوداني منتخب اسمه حفر عميقا.. معلومات عن آخر رئيس وزراء سوداني منتخب
هدف لم يُنس لمارادونا.. وأشهر صورة مع حكم عربي! هدف لم يُنس لمارادونا.. وأشهر صورة مع حكم عربي!

الأكثر قراءة

الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط الحلافي: سأستقيل.. وهذا ما حدث بين مايكون وأمرابط
اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر اتفاقية اقتصادية جديدة بين قطر وإيران تنذر بمزيد من التوتر
تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً تعاونوا مع دول أخرى.. تركيا ترفض منح الجنسية لـ50 إخوانياً
وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا.. والأرجنتين تعلن الحداد
السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر السعودية.. قصة معلم توفي أمام طلابه خلال حصة عبر "مدرستي"
دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل البحريني

قبل أن تذهب

ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟
ما أهمية إدارة الخدمات العامة التي أعلنت فوز بايدن؟

اكتشف المزيد