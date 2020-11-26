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حكومة اليمن: يجب تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

Armed Houthi followers ride on the back of a truck outside a hospital in Sanaa, Yemen April 8, 2020. Picture taken April 8, 2020. REUTERS/Khaled Abdullah
عناصر من ميليشيا الحوثي - أرشيفية من رويترز

حكومة اليمن: يجب تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

الحكومة اليمنية تحذر المجتمع الدولي من التساهل مع أنشطة الحوثيين الإرهابية في البحر الأحمر

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دبي - العربية.نت

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حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الخميس، من تساهل المجتمع الدولي مع ارتفاع وتيرة الأنشطة الإرهابية لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر التي تنفذ بتخطيط وسلاح إيراني، مطالبا بتصنيفهم "جماعة إرهابية".

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وقال "الهجمات الحوثية تستهدف المصالح الدولية واستمرار تدفق إمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية".

كما تابع "السبيل الوحيد لوقف التهديدات الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي يبدأ بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة ارهابية".

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الطاقة السعودية كان صرح، مساء الاثنين، بوقوع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف، ولم تحدث جراء الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وتابع الإرياني أنه يجب دعم الحكومة اليمنية في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في كافة أراضيها.

عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأربعاء، تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر، مؤكداً وقوع أضرار طفيفة في سفينة تجارية جراء شظايا المحاولة الإرهابية.

كما ذكر أن "الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي بدعم إيراني تهدد الملاحة والتجارة العالمية".

ولاحقاً أعلن التحالف اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية بجنوب البحر الأحمر، موضحاً أن اللغم المكتشف إيراني الصنع من نوع "صدف".

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