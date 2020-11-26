حكومة اليمن: يجب تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الخميس، من تساهل المجتمع الدولي مع ارتفاع وتيرة الأنشطة الإرهابية لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر التي تنفذ بتخطيط وسلاح إيراني، مطالبا بتصنيفهم "جماعة إرهابية".

وقال "الهجمات الحوثية تستهدف المصالح الدولية واستمرار تدفق إمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية".

كما تابع "السبيل الوحيد لوقف التهديدات الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي يبدأ بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة ارهابية".

٣-نؤكد أن السبيل الوحيد لوقف التهديدات الارهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي يبدأ بتصنيف مليشيا الحوثي جماعة ارهابية، ودعم الحكومة في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في كافة الأراضي اليمنية#صوت_واحد_الحوثي_جماعه_ارهابيه #OneVoice_Houthi_Terrorist_Group — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 26, 2020

يذكر أن مصدراً مسؤولاً في وزارة الطاقة السعودية كان صرح، مساء الاثنين، بوقوع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف، ولم تحدث جراء الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وتابع الإرياني أنه يجب دعم الحكومة اليمنية في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في كافة أراضيها.

١-نحذر من تساهل المجتمع الدولي مع ارتفاع وتيرة الأنشطة الارهابية لمليشيا الحوثي في البحر الاحمر التي تنفذ بتخطيط وسلاح ايراني،وتستهدف مصالح العالم أجمع في استمرار تدفق امدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة في اهم الممرات الدولية#صوت_واحد_الحوثي_جماعه_ارهابيه — معمر الإرياني (@ERYANIM) November 26, 2020

عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر

إلى ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الأربعاء، تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر، مؤكداً وقوع أضرار طفيفة في سفينة تجارية جراء شظايا المحاولة الإرهابية.

كما ذكر أن "الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي بدعم إيراني تهدد الملاحة والتجارة العالمية".

ولاحقاً أعلن التحالف اكتشاف وتدمير لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية بجنوب البحر الأحمر، موضحاً أن اللغم المكتشف إيراني الصنع من نوع "صدف".