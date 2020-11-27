شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح الجمعة، عدة غارات على مواقع وثكنات عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ الباليستية تابعة لميليشيات الحوثي في محيط وضواحي العاصمة صنعاء وفي محافظة عمران.

وأوضحت مصادر يمنية، أن التحالف شن ضربات جوية عنيفة لقدرات الحوثيين العسكرية في محافظات عدة.

كما قالت إن القصف استهدف جبل عطان وجبل عيبان غرب العاصمة صنعاء، ومعسكر الصمع في ضاحية أرحب شمال العاصمة، وتجمعات حوثية في معسكري جربان وريمة حميد جنوب العاصمة ومعسكر الحفا عند سفح جبل نقم شرق العاصمة.

كما شن أربع غارات على ثكنات ومواقع يعتقد أنها منصات لإطلاق الصواريخ في منطقة الجبل الأسود شمال محافظة عمران.