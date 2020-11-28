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بعد فشل إطلاقه.. سقوط صاروخ حوثي فوق قرى صنعاء

صاروخ حوثي
صاروخ حوثي

بعد فشل إطلاقه.. سقوط صاروخ حوثي فوق قرى صنعاء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أفادت مصادر يمنية بسقوط صاروخ باليستي وسط إحدى القرى شمال صنعاء، بعد لحظات من فشل إطلاقه من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

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وقال شهود عيان، إن ميليشيات الحوثي أطلقت صاروخا باليستيا، من منطقة الجربتين شمال صنعاء، إلا أن الصاروخ سقط بعد لحظات من إطلاقه وسط قرية شعب ذيفان.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات حاولت منع الأهالي من الوصول إلى مكان السقوط، وسط حالة هلع وخوف لدى سكان المنطقة.

وعن الخسائر البشرية، اعترفت ميليشيا الحوثي بمصرع اثنين من قياداتها الميدانية البارزة، في أحدث خسائرها البشرية المتصاعدة لقياداتها في المعارك الدائرة مع قوات الجيش اليمني في عدد من الجبهات.

ونعت ميليشيات الحوثي مقتل قائد كتيبة المهام الخاصة للمنطقة العسكرية الرابعة التابعة لهم، العميد عبدالوهاب الجبري، رفقة العميد صدام العكبري المعين منهم قائدا للواء 149 مشاة.

وشهدت الأيام الماضية مواجهات شرسة بين قوات الجيش اليمني وميليشيا الحوثي الانقلابية في عدد من جبهات القتال خاصة في مأرب ونهم والجوف، أسفر عنها سقوط مئات القتلى والجرحى من العناصر الحوثية بينهم قيادات ميدانية، وسط تكتم شديد من قبل الميليشيات خشية تعرض صفوفها لمزيد من التصدع والانهيار.

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