أقدمت ميليشيات الحوثي على تفجير منزلين لمواطنين مدنيين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها شرق مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وأفاد المصور الصحافي، مهند العزاني، أن ميليشيات الحوثي المتمركزة شرق المدينة، فجّرت، أمس السبت، منزل أسرته ومنزل أحد جيرانه بالقرب من حي مدرسة "محمد علي عثمان".

وأضاف العزاني في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك": "ميليشيات الحوثي فجّرت منزلنا ومنزل جارنا أمين الشرعبي".

وأكدت مصادر محلية أن الميليشيات لغمت المنزلين وفجرتهما بالكامل.

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.

وكان تقرير للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، أوضح أن محافظة تعز تأتي في صدارة المحافظات المتضررة من تفجير المنازل بواقع 149 منزلا من إجمالي 810 منازل فجرتها ميليشيات الحوثي في مختلف المحافظات حتى نهاية يونيو الماضي.