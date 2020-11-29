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شاهد.. مجزرة حوثية دامية ضد المدنيين بالحديدة

رضيع بين جرحى القصف الحوثي
اليمن والحوثي

شاهد.. مجزرة حوثية دامية ضد المدنيين بالحديدة

تواصل ميليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الدامية بحق المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية في الحديدة نهاية عام 2018م، والتي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء

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العربية. نت - أوسان سالم

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قتل سبعة مدنيين وجرح عشرة آخرون في مجزرة دامية ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحد، في قرية القازة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، غرب اليمن.

وقال مصدر طبي في مستشفى الدريهمي، إن الميليشيات الحوثية قصفت بقذائف المدفعية قرية القازة بمديرية الدريهمي وتسببت بمقتل سبعة مدنيين وإصابة عشرة آخرين من النساء والأطفال، في حصيلة أولية.

وأوضح المصدر أن حالة عدد من الجرحى حرجة للغاية جراء إصابتهم الخطيرة التي تعرضوا لها في مناطق متفرقة من أجسادهم، حيث تم تحويلهم إلى مستشفى أطباء بلا حدود لاستكمال تلقي العلاج.

ونشر الإعلام العسكري للقوات المشتركة، حصيلة أولية بأسماء القتلى والجرحى، وهم: منى عثمان حسن عمر، جمعة محمد عمر علي، أميمة عايش عمر علي، ميمونة عمر علي، هاجر محمد عمر، محمد عمر علي، محمد فؤاد، عرفات فؤاد، راشد عمر، منى فؤاد وعدنان فؤاد

وتأتي هذه المجرزة الدامية بحق المدنيين في محافظة الحديدة بعد أيام من انفجار عبوة ناسفة زرعها الحوثيون بخط التحيتا الخوخة وراح ضحيتها 12 مدنيا بينهم ستة قتلى وستة جرحى.

وتواصل ميليشيات الحوثي ارتكاب جرائمها الدامية بحق المدنيين منذ انطلاق الهدنة الأممية في الحديدة نهاية عام 2018م، والتي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.

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