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التحالف: صاروخ باليستي حوثي أطلق من عمران وسقط في صعدة

صاروخ باليستي حوثي 3 - اليمن 3
صاروخ باليستي حوثي (أرشيفية)
اليمن والحوثي

التحالف: صاروخ باليستي حوثي أطلق من عمران وسقط في صعدة

سقوط الصواريخ الباليستية الحوثية عشوائياً يهدد حياة المدنيين

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الميليشيات الحوثية أطلقت صاروخا باليستيا من عمران وسقط في صعدة.

وقال التحالف إن سقوط الصواريخ الباليستية الحوثية عشوائياً على المدنيين والتجمعات السكانية يهدد حياة المدنيين.

وأكد التحالف على "اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيات".

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت، صباح الاثنين، صاروخاً باليستياً من محافظة عمران باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

وفي سياق التهديدات الحوثية، أكد التحالف، يوم الجمعة الماضي، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران تهدد أمن الملاحة البحرية.

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وأعلن أنه تمكن من اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما الميليشيات في جنوب البحر الأحمر.

وأشار التحالف إلى إزالة وتدمير ما مجموعه 166 لغما بحريا نشرتها الميليشيات عشوائيا، مؤكدا أن الأعمال العدائية للميليشيات تهدد الأمن البحري في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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