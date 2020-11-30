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تعز.. مقتل طفلتين وإصابة 4 بينهم امرأة في قصف حوثي

طفلة ضحية في تعز
طفلة ضحية في تعز
اليمن والحوثي

تعز.. مقتل طفلتين وإصابة 4 بينهم امرأة في قصف حوثي

نقلت مواقع إخبارية محلية أن الطفلتين عمرهما سبعة أشهر وعامان على الترتيب

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العربية.نت - أوسان سالم 

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قُتلت طفلتان وأصيب أربعة آخرون بينهم امرأة في قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي، مساء الاثنين، على أحياء سكنية في شرق وشمال مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر طبية في مستشفى الصفوة، إنها استقبلت جثمان طفلتين و4 آخرين بينهم امرأة أصيبوا في القصف الحوثي على حي المفتش في عصيفرة شمال المدينة.

تعز تتعرض لقصف حوثي مستمر
تعز تتعرض لقصف حوثي مستمر

ونقلت مواقع إخبارية محلية أن الطفلتين عمرهما سبعة أشهر وعامان على الترتيب.

كما استقبل مستشفى الثورة العام في تعز عدداً من الجرحى المدنيين جراء القصف الذي شنته ميليشيات الحوثي على أحياء شرق المدينة.

والثلاثاء الماضي، أصيبت امرأة وطفلان بجروح إثر قصف لميليشيات الحوثي استهدف حي الضبوعة وسط مدينة تعز.

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وتستهدف ميليشيات الحوثي الأحياء السكنية في مدينة تعز بشكل مستمر، مخلفة عشرات الضحايا في صفوف المدنيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وبين الحين والآخر يسقط مدنيون قتلى وجرحى في قصف متكرر تشنه ميليشيات الحوثي المتمركزة بأطراف مدينة تعز على الأحياء المدنية المزدحمة بالسكان.

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