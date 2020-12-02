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اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين بمواجهات شرق الجوف

الجيش اليمني
الجيش اليمني

اليمن.. مقتل عشرات الحوثيين بمواجهات شرق الجوف

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دبي - العربية.نت

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قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي، أمس الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش اليمني والمقاومة وغارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية شرقي محافظة الجوف، شمالي شرق البلاد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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ودارت مواجهات عنيفة بين قوات الجيش والميليشيات في عدة جبهات قتالية شرقي مدينة الحزم، فيما شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي في مناطق مختلفة شرقي المدينة.

وأسفرت المواجهات وغارات التحالف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي الانقلابية، إضافة إلى تكبيدها خسائر كبيرة في العتاد والمعدات القتالية.

إلى ذلك، تتكبد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية كبيرة في جبهات مأرب والجوف، مع تصاعد حملات المطالبة بإدراج الحوثيين ضمن قائمة الإرهاب، ما دفع ميليشيا الحوثي للإقدام على حجب عدد من المواقع الإلكترونية في مناطق سيطرتها.

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