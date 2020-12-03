الإرياني: ممارسات الحوثي لا تقل فظاعة عن داعش والقاعدة

قال وزير الإعلام اليمني معمرالإرياني، الخميس، إنه لم يعد مقبولا تجاهل المجتمع الدولي لممارسات الميليشيا الحوثية وعقيدتها المتطرفة وشعاراتها العنصرية ونشرها ثقافة العنف والكراهية التي لا تقل فظاعة عن داعش والقاعدة.

٢-لم يعد مقبولا تجاهل المجتمع الدولي لممارسات المليشيا وعقيدتها المتطرفة، وشعاراتها العنصرية، ونشرها ثقافة العنف والكراهية، ونهجها القائم على سفك الدماء، وجرائمها وانتهاكاتها التي لا تقل فضاعة عن "داعش، القاعدة".#صوت_واحد_الحوثي_جماعه_ارهابيه #OneVoice_Houthi_Terrorist_Group pic.twitter.com/pPoDhlvJSY — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 3, 2020

وقال في سلسلة من التغريدات، على حسابه في "تويتر" إن المجتمع الدولي مطالب بالقيام بمسئولياته في تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية تلبية لدعوات اليمنيين، والتزاما بواجباته في صيانة الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والحيلولة دون تحويل اليمن منطلق لنشر الفوضى والإرهاب.

وأرفق الإرياني مع تغريداته عدة مقاطع من فيلم قصير، من إنتاج مركز سبأ الاعلامي في مدينة مأرب، وقال إنه يبرز حجم المأساة الانسانية التي خلفها انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من ايران، ومعاناة ملايين النازحين في الداخل والخارج، والمعدلات غير المسبوقة للفقر والبطالة.

يأتي ذلك فيما أفادت مصادر أميركية لصحيفة "واشنطن بوست" Washington Post أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، قد يعلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن بومبيو يضع اللمسات الأخيرة على تصنيف الجماعة المدعومة من إيران على أنها منظمة إرهابية أجنبية.

وتحدثت "واشنطن بوست" عن أن إعلان ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية يأتي في إطار سياسة الضغط القصوى التي تواصل إدارة الرئيس دونالد ترمب اتباعها في التعامل مع النظام الإيراني، إضافة لفرض محتمل لمزيد من العقوبات خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، أعلن قبل نحو أسبوع، أن خيارات الولايات المتحدة مفتوحة للتعامل مع ميليشيا الحوثي في اليمن.

وأضاف في حديث للصحافيين خلال زيارته إلى الفلبين أن واشنطن تدرس بشكل دائم تصنيف الحوثي كجماعة إرهابية.

كما دعا الحوثي للابتعاد عن إيران والتوقف عن مهاجمة دول الجوار.