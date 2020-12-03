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الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية استراتيجية شمالي غرب مأرب

الجيش اليمني
عناصر من الجيش اليمني
اليمن والحوثي

الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية استراتيجية شمالي غرب مأرب

قوات الجيش كبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة

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العربية.نت - أوسان سالم 

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أعلنت قوات الجيش اليمني عن تحرير سلسلة جبلية استراتيجية، شمالي غرب مأرب، إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وأكد قائد اللواء 22 مشاة العميد عبده المخلافي، أن قوات الجيش حررت، أمس الأربعاء، السلسلة الجبلية المطلة على وادي السلام في مديرية رغوان شمالي غرب مأرب.

وأوضح العميد المخلافي أن قوات الجيش كبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة، كما دمرت مدفعية الجيش عددا من آليات الميليشيات.

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وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي باتت اليوم ضعيفة جداً، وتتقهقر كل يوم، بحسب ما نقله عنه الموقع الرسمي للجيش اليمني.

وأكد المسؤول العسكري اليمني، أن "المرحلة القادمة ستكون حاسمة، وسيتم اجتثاث الميليشيات وتحرير صنعاء".

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