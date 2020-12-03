أصيب طفل برصاص ميليشيات الحوثي، في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، ضمن خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

وذكرت مصادر محلية أن الطفل محمد محمود هبه كرين، ويبلغ من العمر عاماً واحداً، تعرض للإصابة في الجانب الأيسر من الظهر برصاص الحوثيين، وهو داخل منزله في حيس.

وقالت المصادر إن الأهالي هرعوا لإسعاف الطفل المصاب إلى النقطة الطبية الميدانية التابعة للواء 11 عمالقة لإجراء الإسعافات الأولية اللازمة، ومن ثم تحويله إلى المستشفى الميداني بالخوخة.

وأوضحت المصادر أن الطفل وعائلته نزحوا من منطقة محل الربيع غرب مديرية حيس إلى داخل المدينة.

في السياق، استهدفت ميليشيات الحوثي، الخميس، في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة الساحلية بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة .

وقالت مصادر محلية إن الميليشيات أطلقت قذائف مدفعية الهاون الثقيلة والقذائف المحمولة على الأحياء السكنية بصورة عشوائية.

واستخدمت الميليشيات في استهداف أحياء المدينة أسلحة معدل البيكا والأسلحة القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وسلاح الدوشكا عيار 12.7.

ويأتي هذا القصف بالتزامن مع رصد القوات المشتركة 4 طائرات استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي كانت تحلق في سماء حيس والجبلية.

وارتفع معدل الانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، وأدت إلى مقتل وإصابة آلاف المواطنين الأبرياء في ظل تخاذل وصمت أممي مريب.