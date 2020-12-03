اليمن يطالب بالضغط على الحوثيين لرفع الحصار عن تعز

جددت الحكومة اليمنية الشرعية، مطالبتها للمجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف جرائم ميليشيا الحوثي بحق المدنيين، والضغط عليها لرفع الحصار عن محافظة تعز تنفيذا لبنود اتفاق ستوكهولم.

ودان وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، استمرار قصف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران منازل المدنيين في أحياء المفتش بعصيفرة والبعرارة وجبل جرة والأربعين بمدينة تعز.

وأوضح الإرياني في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر"، مساء الأربعاء، أن ميليشيا الحوثي تواصل قصف الأحياء المكتظة بالسكان في مدينة تعز بشكل عشوائي وقتل المدنيين من النساء والأطفال بدم بارد، إلى جانب الحصار الذي تفرضه على المدينة منذ خمسة أعوام في جريمة حرب ضد الإنسانية.

ونشر وزير الإعلام اليمني، مقطع فيديو لأم مكلومة بفقد طفلتيها في قصف ميليشيا الحوثي لمنازل المدنيين في حي المفتش بعصيفرة، فضلا عن إصابة 10 آخرين بينهم 6 أطفال وامرأة في قصف حوثي لأحياء البعرارة وجبل جرة والأربعين بمدينة تعز.

١-ام مكلومة بفقد طفلتيها في قصف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لمنازل المدنيين في حي المفتش بعصيفرة، وإصابة 10 آخرين بينهم 6 أطفال وامرأة في القصف المليشيا المستمر لاحياء البعرارة وجبل جرة والاربعين بمدينة تعز#صوت_واحد_الحوثي_جماعه_ارهابيه#OneVoice_Houthi_Terrorist_Group pic.twitter.com/AFxq7YVERb — معمر الإرياني (@ERYANIM) December 2, 2020

إلى ذلك نظم شباب مدينة عدن وقفة رمزية للتذكير بالجرائم النكراء التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي قبل دحرها من مدينتهم، ومطالبة المجتمع الدولي بإدراجها ضمن قوائم الإرهاب.

وأوضح وزير الإعلام اليمني أن الوقفة تأتي في سياق التحركات الشعبية التي انطلقت بعدد من المحافظات المحررة لمساندة الحملة الوطنية لإبراز جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي بحق اليمنيين، والمطالبة بتصنيفها حركة إرهابية.