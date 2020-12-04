كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الجمعة، عن انفجار مخازن للسلاح في مطار صنعاء الدولي، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي.

وأشار إلى استغلال ميليشيات الحوثي حرم المطار وتحويله إلى مخابئ للتدريب وتخزين وتطوير أسلحتها بإشراف خبراء حزب الله وإيران ومنطلق لشن هجماتها الإرهابية، واستمرارها في استخدام الأعيان المدنية للأغراض العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر.

وأوضح الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، أن هذه ليست الحادثة الأولى في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، لافتاً إلى ما سبقها من انفجارات مخازن للسلاح في المنازل والمساجد والمدارس، وأشهرها حادثة انفجار أحد الهناجر المستخدمة كمعمل لتصنيع وتركيب أجزاء الأسلحة والصواريخ المهربة من إيران بجوار مدرسة للبنات بحي هبره، وراح ضحيته عدد من الأبرياء بينهم أطفال.

وأكد وزير الإعلام اليمني أن ميليشيات الحوثي تعتبر صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الممارسات وغيرها من الجرائم الإرهابية، ضوءاً أخضر لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات التي يدفع ثمنها المدنيون، حيث تتخذهم الميليشيات دروعاً بشرية لتنفيذ مخططاتها الإجرامية، إشباعاً لنزواتها التسلطية وقرباناً لنظام الملالي في إيران، وفق تعبيره.