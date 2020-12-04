  • مباشر
اللغة

اليمن.. الكشف عن خلية تواطأت مع الحوثيين على الجيش

خيوط العمالة
من فيديو "خيوط العمالة" الذي ستبثه قريباً وزيرة الدفاع اليمنية والذي يتضمن اعترافات عناصر الخلية
اليمن والحوثي

اليمن.. الكشف عن خلية تواطأت مع الحوثيين على الجيش

قام عناصر الخلية باستقطاب ضباط وأفراد في صفوف الجيش اليمني وبتبادل الأدوار فيما بينهم باستهداف المنشآت الحيوية والمواقع العسكرية

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

قالت وزارة الدفاع اليمنية، مساء الخميس، إنها ستعرض وثائق وأدلة واعترافات لعناصر خلية إرهابية تعمل لصالح ميليشيا الحوثي وإيران ومتورطة بارتكاب جرائم إرهابية طالت مدنيين واستهدفت قوات الجيش اليمني.

وأفاد بيان نشره الموقع الرسمي للجيش اليمني أن فيلم "خيوط العمالة" الذي سيتم توزيعه على وسائل الإعلام خلال الساعات القادمة يكشف اعترافات الخلية الإرهابية التي ثبُت تخابرها وارتباطها مع قيادات في ميليشيا الحوثي تعمل ضمن ما يسمى بـ"القوة الصاروخية" التي يشرف عليها خبراء أجانب.

صاروخ حوثي (أرشيفية)
صاروخ حوثي (أرشيفية)

وتثبت الأدلة والوثائق والتحقيقات المسؤولية المباشرة لعناصر الخلية عن جرائم استهداف المدنيين وتحركات الجيش الوطني.

وتؤكد الأدلة والوثائق أن عناصر تلك الخلية متورطين في ارتكاب جرائم التخابر مع الحوثيين وإيران، وقد قاموا بتشكيل خلايا تجسسية وباستقطاب ضباط وأفراد في صفوف الجيش اليمني وبتبادل الأدوار فيما بينهم باستهداف المنشآت الحيوية والمرافق والمواقع والآليات والمعدات والأسلحة العسكرية المعدة للدفاع عن اليمن.

الجيش اليمني في جبهة البيضاء (أرشيفية)
الجيش اليمني في جبهة البيضاء (أرشيفية)
المعلمي: هجمات الحوثيين على المدنيين تؤكد طبيعتهم الإرهابية السعودية اليمن والحوثي المعلمي: هجمات الحوثيين على المدنيين تؤكد طبيعتهم الإرهابية

كما شرع أعضاء الخلية بمهاجمة رجال القوات المسلحة وباغتيال منتسبي في الجيش، وتورطوا كذلك في ارتكاب جريمة رفع إحداثيات لعدد من المواقع والمنشئات والمنازل ومخيمات النازحين والأعيان المدنية لاستهدافها بالصواريخ البالستية. ونتج عن ذلك مقتل المئات من أفراد القوات المسلحة وتخريب واتلاف منشآت وآليات ومعدات يستخدمها الجيش اليمني، بحسب البيان.

وأثبتت الاعترافات تورط تلك العناصر الإرهابية في ارتكاب جرائم إفشاء أسرار الدفاع المتمثل في المعلومات القتالية والحربية ونقل الأخبار والمعلومات المتعلقة بقوام الجيش ومعداته وآلياته وتشكيلاته بقصد الخيانة والإضرار بالعمليات القتالية.

ونجحت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق البيان، في وقت سابق في رصد وتعقب الخلية الارهابية وإلقاء القبض على عدد من عناصرها، وتفكيك وكشف خلايا أخرى وإفشال مخططاتها لارتكاب عمليات إرهابية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

تعرف على 10 اختيارات من بين أفضل 100 اختراع بـ2020 تعرف على 10 اختيارات من بين أفضل 100 اختراع بـ2020
ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها

الأكثر قراءة

بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر
ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها
السيسي: تعاون عسكري مع اليونان وقبرص لأجل استقرار شرق المتوسط السيسي: تعاون عسكري مع اليونان وقبرص لأجل استقرار شرق المتوسط
تعرف على أسعار لقاحات كورونا لأقرب 6 منتجين تعرف على أسعار لقاحات كورونا لأقرب 6 منتجين
أكثر من 100 فرصة.. تكشف أكثر من 100 فرصة.. تكشف "أرقاماً كارثية" لهجوم النصر
منظمة الصحة: لقاحات كورونا قد تغير قواعد اللعبة منظمة الصحة: لقاحات كورونا قد تغير قواعد اللعبة

قبل أن تذهب

بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة
بايدن يكشف لنيويورك تايمز عن أهم ملامح فكره في إدارة الملفات الشائكة

اكتشف المزيد