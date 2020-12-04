  • مباشر
اللغة

تقرير.. 150 حكما بالإعدام أصدرها الحوثيون للتنكيل بخصومهم

Capture
Capture
اليمن والحوثي

تقرير.. 150 حكما بالإعدام أصدرها الحوثيون للتنكيل بخصومهم

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

كشف تقرير حقوقي، عن إصدار مليشيات الحوثي، نحو 150 حكماً بالإعدام ضد خصومها، في محاكمات افتقرت لأبسط المعايير القانونية للمحاكمة العادلة.. داعياً إلى ضغط دولي يوقف استخدام القضاء للتنكيل بخصومها السياسيين.

وأفاد التقرير الصادر عن منظمة سام للحقوق والحريات، بعنوان "الإعدام تعزيرا"، "إنها تتبعت الأحكام الصادرة من المحاكم الاستثنائية التابعة لميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء خلال فترات متفاوتة؛ فرصدت ما يقارب من 150 حكماً بالإعدام تعزيراً ضد خصومهم، أو المخالفين لهم من بينهم بعض أتباع الطائفة البهائية الذين تم ترحيلهم قسراً بوساطة من الأمم المتحدة".

وأشارت سام إلى أن "المحاكمات التي تعقدها ميليشيا الحوثي للخصوم السياسيين هي في مجملها محاكمات صورية وقد تنوع الخصوم ما بين كبار مسؤولي الدولة على رأسهم عبدربه منصور هادي ونواب برلمانيون، وأكاديميون، وصحافيون، ونشطاء، وعسكريون، ومواطنون عاديون، بينهم أسماء العميسي التي اتهمها الحوثيون بالإرهاب وحرموها من كل حقوقها القانونية وحكموا عليها بالإعدام".

شاهد.. إعدام شاب يمني داخل مقبرة سلمه الحوثيون لخصومه اليمن اليمن وميليشيا الحوثي شاهد.. إعدام شاب يمني داخل مقبرة سلمه الحوثيون لخصومه
اليمن.. تجدد دعوة إطلاق صحافيين يواجهون الإعدام بسجون الحوثي اليمن اليمن.. تجدد دعوة إطلاق صحافيين يواجهون الإعدام بسجون الحوثي

وأوضح التقرير أن جميع المحكوم عليهم، وجهت لهم تُهمة واحدة هي "إعانة العدوان والخيانة العظمي"، في إشارة إلى تحالف دعم الشرعية.

ويأتي البرلمانيون في مقدمة ضحايا أحكام الإعدام تعزيراً، ثم السياسيون، والعسكريون، والصحافيون بعدد خمسة صحافيين وآخرون مدنيون، وفق التقرير.

وقالت منظمة "سام"، إنها رصدت العديد من الانتهاكات المتعلقة بحق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة ونزيهة، كما سجلت شكاوى عددٍ من المحامين المدافعين عن الضحايا أمام محاكم خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي عن تعرضهم لمضايقاتٍ وتهديدٍ وتحشيدٍ إعلامي وتحريضٍ من قبل قضاة المحاكم التي يدافعون أمامها عن موكليهم، أو أعضاء النيابة، أومن قبل وسائل الإعلام التابع لميليشيا الحوثي.

وخلص التقرير إلى أن التهم الموجهة للمتهمين كيدية بحكم أن ضحاياها أنكروها، ونقل عن عدد من الضحايا قولهم، إن اعترافاتهم انتُزعت منهم تحت التعذيب، كما تعرّضوا لسوء المعاملة والتعذيب في مراكز احتجاز مختلفة، بما في ذلك جهاز الأمن السياسي وأقسام الشرطة ومكتب التحقيق الجنائي في صنعاء.
وطالبت منظمة سام ميليشيا الحوثي بالتوقف الفوري عن ممارسة القبض والحجز التعسفيين والإخفاء القسري، واستخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي لوقف المحاكمات الجائرة ضد النشطاء المدنيين والسياسيين والصحافيين والأقليات، وإلغاء الأحكام الصادرة بحق المعارضين لميليشيا الحوثي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

أميركي بعمر 104 قاتل بالحرب العالمية الثانية ينتصر على كورونا أميركي بعمر 104 قاتل بالحرب العالمية الثانية ينتصر على كورونا
تويتر يقرر إنهاء اختبار ميزة الردود المترابطة تويتر يقرر إنهاء اختبار ميزة الردود المترابطة

الأكثر قراءة

بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر بعد رفض منح الجنسية لـ50.. تركيا تعتقل 23 من إخوان مصر
ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها ريهام سعيد تعذب ثعلباً أمام الكاميرات.. وحملة غضب تلاحقها
قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات
أكثر من 100 فرصة.. تكشف أكثر من 100 فرصة.. تكشف "أرقاماً كارثية" لهجوم النصر
اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية
تعرف على أسعار لقاحات كورونا لأقرب 6 منتجين تعرف على أسعار لقاحات كورونا لأقرب 6 منتجين

قبل أن تذهب

صاحبة أشهر الحوادث.. كيف عادت طائرات 737 ماكس للتحليق مجددًا؟
صاحبة أشهر الحوادث.. كيف عادت طائرات 737 ماكس للتحليق مجددًا؟

اكتشف المزيد