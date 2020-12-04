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شاهد.. اعترافات خطيرة لخلية إرهابية حوثية مرتبطة بإيران

اليمن والحوثي

شاهد.. اعترافات خطيرة لخلية إرهابية حوثية مرتبطة بإيران

الخلية الإرهابية متورطة في رفع إحداثيات عن مواقع الجيش وتحركاته لاستهدافها بالصواريخ البالستية

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العربية.نت - أوسان سالم 

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نشرت وزارة الدفاع اليمنية، مساء الجمعة، فيديو لاعترافات عناصر خلية إرهابية تعمل لصالح ميليشيا الحوثي وإيران، متورطة بارتكاب جرائم إرهابية طالت مدنيين واستهدفت قوات الجيش.

أحد أفراد الخلية الحوثية
أحد أفراد الخلية الحوثية

وأثبتت اعترافات الخلية الإرهابية تخابرها وارتباطها مع قيادات في ميليشيا الحوثي تعمل ضمن ما يسمى بـ"القوة الصاروخية" التي يشرف عليها خبراء إيرانيون وأجانب. وتثبّت الأدلة والوثائق المسؤولية المباشرة لعناصر الخلية عن جرائم استهداف المدنيين وتحركات الجيش اليمني.

كما تورط عناصر الخلية الإرهابية في ارتكاب جرائم التخابر مع الحوثي وإيران، وقاموا بتشكيل خلايا تجسسية وتبادل الأدوار فيما بينهم باستهداف المنشآت الحيوية والمنازل والأماكن المدنية ومخيمات النازحين، ممال أدى لسقوط المئات من النساء والأطفال.

صورة من هاتف أحد أفراد الخلية الحوثية تثبت تسجيله إحداثيات مواقع لجيش اليمني
صورة من هاتف أحد أفراد الخلية الحوثية تثبت تسجيله إحداثيات مواقع لجيش اليمني
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وبحسب الفيلم المعنون بـ"خيوط العمالة"، فإن الخلية الإرهابية متورطة في ارتكاب جريمة رفع إحداثيات عن مواقع الجيش وتحركاته لاستهدافها بالصواريخ البالستية، ما نتج عنه قتل المئات من أفراد القوات المسلحة وتخريب وإتلاف منشآت وآليات ومعدات عسكرية.

وتؤكد الأدلة والوثائق التي تضمنها الفيلم أن عناصر تلك الخلية متورطين قاموا استقطاب ضباط وأفراد في صفوف الجيش اليمني وتبادل الأدوار فيما بينهم باستهداف المنشآت الحيوية ومهاجمة رجال القوات المسلحة واغتيال منتسبيه.

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