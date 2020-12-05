  • مباشر
اللغة

التجارة البحرية البريطانية: وقوع هجوم على سفينة قبالة اليمن

A ship is pictured at the Hodeida port, Yemen May 14, 2019. REUTERS/Abduljabbar Zeyad
سفينة تجارية قبالة سواحل الحديدة في اليمن (أرشيفية)

التجارة البحرية البريطانية: وقوع هجوم على سفينة قبالة اليمن

عمليات التجارة البحرية البريطانية تعلن على موقعها الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح السبت إن لديها علماً بهجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني على موقعه الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح السبت إن لديه علماً بهجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن.

وبحسب الإحداثيات التي تم نشرها، وقع الهجوم في جنوب شرق اليمن، في منطقة تطل على بحر العرب. ووقع الهجوم قبالة مدينة قشن، في محافظة المهرة.

خريطة تظهر موقع الهجوم
خريطة تظهر موقع الهجوم
شاهد.. اعترافات خطيرة لخلية إرهابية حوثية مرتبطة بإيران اليمن اليمن والحوثي شاهد.. اعترافات خطيرة لخلية إرهابية حوثية مرتبطة بإيران

ولم يوضح الموقع طبيعة الهجوم، أو هوية السفينة، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وتقوم ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، بين الحين والآخر، بعمليات إرهابية بزوارق مفخخة قبالة السواحل اليمنية وفي محيطها.

كما تنشط في بعض الأجزاء من المياه الدولية قبالة اليمن جماعات القرصنة التي غالباً ما تنطلق من القرن الافريقي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول
أميركي بعمر 104 قاتل بالحرب العالمية الثانية ينتصر على كورونا أميركي بعمر 104 قاتل بالحرب العالمية الثانية ينتصر على كورونا

الأكثر قراءة

وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج وزير الخارجية السعودي: نقدر جهود الكويت وأميركا لتسوية أزمة الخليج
قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات قوات سودانية تدخل مناطق قبالة تيغراي تسيطر عليها الميليشيات
الكويت: إجراء الكويت: إجراء "مباحثات مثمرة" لحل أزمة مقاطعة قطر
"موديرنا" تفجر مفاجأة: لقاح كورونا يوفر مناعة طويلة المدى
زعيم المتمردين: اندلاع احتجاجات في عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي زعيم المتمردين: اندلاع احتجاجات في عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي
اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول اعتداء مروّع على سيدة سورية حامل بمستشفى في إسطنبول

قبل أن تذهب

طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا
طبيب فرنسي يجيب على المخاوف من تلقي لقاح كورونا

اكتشف المزيد