التجارة البحرية البريطانية: وقوع هجوم على سفينة قبالة اليمن

قال مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني على موقعه الإلكتروني في ساعة مبكرة من صباح السبت إن لديه علماً بهجوم على سفينة قبالة ساحل اليمن.

وبحسب الإحداثيات التي تم نشرها، وقع الهجوم في جنوب شرق اليمن، في منطقة تطل على بحر العرب. ووقع الهجوم قبالة مدينة قشن، في محافظة المهرة.

ولم يوضح الموقع طبيعة الهجوم، أو هوية السفينة، لافتا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وتقوم ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، بين الحين والآخر، بعمليات إرهابية بزوارق مفخخة قبالة السواحل اليمنية وفي محيطها.

كما تنشط في بعض الأجزاء من المياه الدولية قبالة اليمن جماعات القرصنة التي غالباً ما تنطلق من القرن الافريقي.