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الحديدة.. قصف حوثي متجدد على منازل السكان

أحد ضحايا مجزرة مجمع إخوان ثابت في الحديدة 3 ديسمبر 2020
من ضحايا قصف سابق على الحديدة
اليمن والحوثي

الحديدة.. قصف حوثي متجدد على منازل السكان

أحدث القصف حالة من الرعب والهلع في أوساط المواطنين لاسيما النساء والأطفال

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

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جددت ميليشيات الحوثي، الثلاثاء، قصف منازل السكان في مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، في إطار خروقات مستمرة للهدنة الأممية، بينما تعاملت القوات المشتركة مع كثافة نيران شرق المدينة المحتضنة لفريق الرقابة التابع للأمم المتحدة.

وقال سكان محليون في التحيتا إن الميليشيات الحوثية قصفت بقذائف الـR.B.G الصاروخية ووجهت السلاح الثقيل على منازل تكتظ بالسكان في الحي الجنوبي للمدينة.

وأحدث القصف حالة من الرعب والهلع في أوساط المواطنين لاسيما النساء والأطفال، في خروقات مستمرة للميليشيات الحوثية.

من جهتها، قالت مصادر عسكرية إن القوات المشتركة أخمدت كثافة نيران لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة شرق مدينة الحديدة، في ضربات ألحقت بالميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضافت أن التعامل مع النيران الحوثية جراء رصد جيوب للميليشيات، وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى، وتكللت بإخماد مصادر النيران.

وجاء الرد، وفق المصادر، أثناء استهداف الميليشيات الحوثية مناطق عدة شرق وجنوب مدينة الحديدة بالسلاح الثقيل والمتوسط.

كما رصدت القوات المشتركة تحليق 3 طائرات استطلاع مسيّرة لميليشيات الحوثي في سماء الجبلية والتحيتا جنوب محافظة الحديدة في الساحل الغربي لليمن.

وقال مصدر عملياتي إن القوات المشتركة رصدت 3 طائرات استطلاع حوثية، اثنتان منها في سماء مديرية التحيتا وواحدة في سماء منطقة الجبلية التابعة لها جنوب الحديدة.

وكانت القوات المشتركة رصدت 112 خرقاً وانتهاكاً للهدنة الأممية ارتكبتها ميليشيات الحوثي، في مناطق وبلدات متفرقة جنوب الحديدة خلال 12 ساعة الماضية، من يوم الاثنين.

وأفاد مصدر عملياتي في القوات المشتركة أنه تم رصد 112 خرقاً وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في مديرية التحيتا والمنطقة الجبلية التابعة لها وفي مناطق شرق مدينة الحديدة وفي مديريتي حيس والدريهمي.

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وبحسب المصدر فإن الخروقات والانتهاكات الحوثية تمثّلت في عمليات قصف واستهداف على الأحياء السكنية في المدن والقرى ومزارع المواطنين، استخدم فيها عناصر الحوثي الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والأسلحة القناصة، فيما حلقت 6 طائرات استطلاع مُسيَّرة للحوثيين في سماء حيس والجبلية والتحيتا.

وتتواصل الانتهاكات والخروقات الحوثية بحق المدنيين في مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة، في إطار تصعيدها العسكري، وفي ظل صمت أممي مطبق منذ سريان الهدنة في ديسمبر 2018.

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