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القوات الأميركية تضبط شحنة مخدرات قبالة السواحل اليمنية

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اليمن والحوثي

القوات الأميركية تضبط شحنة مخدرات قبالة السواحل اليمنية

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العربية. نت - أوسان سالم 

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أعلنت القيادة المركزية للقوات الأميركية، الثلاثاء، اعتراض قارب شراعي مجهول، محملاً بشحنة كبيرة من المخدرات، قبالة السواحل اليمنية.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر" ، إن "المدمرة الأميركية "يو أس أس رالف جونسون" (DDG 114)، تمكنت يوم 4 ديسمبر، من اعتراض وحجز شحنة مخدرات مشبوهة يفوق وزنها عن (900 Kgs) على متن قارب شراعي (عديم الهوية) يبحر في المياه الدولية لـ بحر العرب (قبالة السواحل اليمنية)".

وأضافت"أن عملية الضبط هذه، تمت بدعم مباشر من قبل "القوات البحرية المشتركة" (CTF-150) بقيادة السعودية".

وأوضحت أنه "منذ شهر أكتوبر، تم ضبط 4 شحنات من المخدرات بالشراكة مع القوات البحرية الفرنسية، الأميركية والمملكة المتحدة".

وسبق وضبطت البحرية الأميركية شحنات أسلحة قادمة من إيران على متن قوارب في بحر العرب قبالة سواحل محافظة المهرة اليمنية، أثناء محاولة تهريبها إلى ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وتعد سواحل اليمن الشرقية معبرا هاما لشحنات التهريب للمخدرات القادمة من إيران وأفغانستان والتي تزايدت بشكل ملحوظ في السنوات الست الماضية منذ الانقلاب المسلح لميليشيات الحوثي.

وأحبطت أجهزة الأمن وقوات خفر السواحل اليمنية بدعم من قوات التحالف بقيادة السعودية عشرات الأطنان لميليشيا الحوثي خلال السنوات الست الماضية في عدة عمليات ضبط بمحافظات المهرة، حضرموت، مأرب والجوف.

وتتخذ إيران المخدرات وسيلة دعم مباشر للانقلابيين الحوثيين الذين يستغلون جزءاً منها لاستهداف الشباب إلى أن يصبحوا مدمنين عليها، لتسهيل استدراجهم واستقطابهم لاحقاً إلى جبهات القتال الحوثية، بينما يتم تهريب بقية الشحنات عبر المناطق الحدودية إلى دول الخليج وتسخير العائد المادي لدعم جبهات الانقلابيين، وفق موقع "نيوزيمن" الإخباري المحلي.

الجدير بالذكر أن إيران وذراعها في لبنان (حزب الله) تديران شبكات عالمية لزراعة وتهريب وتجارة المخدرات وتبدأ نشاطها بزراعة وتصنيع أصناف المخدرات في أفغانستان ودول أميركا اللاتينية ومن ثم تهريبها والتجارة بها في مختلف دول العالم.

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