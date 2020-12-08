  • مباشر
اللغة

ميليشيا الحوثي تعتقل رئيس المنظمة اليمنية لمناهضة التمييز

عناصر من ميليشيات الحوثي (فرانس برس)
عناصر من ميليشيات الحوثي (فرانس برس)

ميليشيا الحوثي تعتقل رئيس المنظمة اليمنية لمناهضة التمييز

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

اعتقلت ميليشيا الحوثي الانقلابية رئيس المنظمة اليمنية لمناهضة التمييز، وزجته في أحد سجونها بمحافظة المحويت شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر حقوقية إن ميليشيا الحوثي تحتحز منذ عشرة أيام رئيس المنظمة اليمنية لمناهضة التمييز، يحيى الصليحي، في إدارة البحث الجنائي في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.

وأشارت المصادر إلى أن اعتقال الصليحي تم بدون مسوغ قانوني أثناء متابعته قضية أحد المهمشين المعتقلين لدى السلطات الأمنية الحوثية بالمحافظة.

قصف حوثي على سكان الحديدة.. ومقتل مسن في تعز اليمن اليمن والحوثي قصف حوثي على سكان الحديدة.. ومقتل مسن في تعز

وفي السياق، طالب ناشطون وحقوقيون، ميليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن رئيس المنظمة اليمنية لمناهضة التمييز.

وناشدت كافة الناشطين الحقوقيين، والإعلاميين اليمنيين، للتضامن مع الصليحي، والضغط على ميليشيا الحوثي من أجل سرعة الإفراج عنه.

واستنكر "الاتحاد الوطني للمهمشين" اعتقال الصليحي، مطالبا بسرعة الإفراج عنه، والعمل على حماية الناشطين المهمشين وغيرهم من العاملين في المنظمات الحقوقية.

وسبق أن كثفت ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، إجراءاتها لتجنيد آلاف المهمشين، وذلك للزج بهم في جبهات القتال الحكومة الشرعية، فيما قُتل العشرات منهم خلال الفترة الماضية.

إلى ذلك، اختطفت ميليشيات الحوثي، لاعب نادٍ رياضي في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).

وقالت مصادر محلية إن مسلحي الميليشيات اعتقلوا "قائد فرج عريجه" لاعب نادي معين الرياضي بمدينة الحزم واقتادوه إلى جهة مجهولة.

ولم تشر المصادر إلى أسباب ودوافع الاختطاف والإخفاء القسري للاعب نادي معين الرياضي والذي لاقى حالة استياء وسخط واسع في الوسط الرياضي.

يأتي ذلك بعد أيام من حملة اختطافات واعتقالات وانتهاكات واسعة شنتها الميليشيات الحوثية بحق العشرات من المدنيين في مدينة الحزم عاصمة المحافظة

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اختيار المحرريين

مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي مخرج متهم بالتحرش.. وبيان عاجل من مهرجان القاهرة السينمائي
هذه الفاكهة بألوانها وأشكالها المتعددة تحد من مخاطر  السكري هذه الفاكهة بألوانها وأشكالها المتعددة تحد من مخاطر  السكري

الأكثر قراءة

ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي ماتت أمها تحتضنها وانتشلها تبكي.. مسعف حادث لبنان يروي
خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب خطط لقصف قصر الأسد.. مقتل ضابط منشق تحت التعذيب
الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة! الكل يتحدث عن اللقاح فماذا عن الدواء؟.. أخبار سارة!
شاهد علم إسرائيل في طهران مع شاهد علم إسرائيل في طهران مع "شكرا" للموساد بالإنجليزية
غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة غضب أوروبي من أنقرة.. ألمانيا تهدد وأردوغان يطلب فرصة
سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا سفير تركيا بليبيا لباشاغا: زيارتك لمصر لا تخدم مصالحنا

قبل أن تذهب

بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟
بريطانيا تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد كورونا.. لمن الأولوية؟

اكتشف المزيد