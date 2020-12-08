ميليشيا الحوثي تعتقل رئيس المنظمة اليمنية لمناهضة التمييز

اعتقلت ميليشيا الحوثي الانقلابية رئيس المنظمة اليمنية لمناهضة التمييز، وزجته في أحد سجونها بمحافظة المحويت شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر حقوقية إن ميليشيا الحوثي تحتحز منذ عشرة أيام رئيس المنظمة اليمنية لمناهضة التمييز، يحيى الصليحي، في إدارة البحث الجنائي في المحافظة الخاضعة لسيطرتها.

وأشارت المصادر إلى أن اعتقال الصليحي تم بدون مسوغ قانوني أثناء متابعته قضية أحد المهمشين المعتقلين لدى السلطات الأمنية الحوثية بالمحافظة.

وفي السياق، طالب ناشطون وحقوقيون، ميليشيات الحوثي بالإفراج الفوري عن رئيس المنظمة اليمنية لمناهضة التمييز.

وناشدت كافة الناشطين الحقوقيين، والإعلاميين اليمنيين، للتضامن مع الصليحي، والضغط على ميليشيا الحوثي من أجل سرعة الإفراج عنه.

واستنكر "الاتحاد الوطني للمهمشين" اعتقال الصليحي، مطالبا بسرعة الإفراج عنه، والعمل على حماية الناشطين المهمشين وغيرهم من العاملين في المنظمات الحقوقية.

وسبق أن كثفت ميليشيات الحوثي، الموالية لإيران، إجراءاتها لتجنيد آلاف المهمشين، وذلك للزج بهم في جبهات القتال الحكومة الشرعية، فيما قُتل العشرات منهم خلال الفترة الماضية.

إلى ذلك، اختطفت ميليشيات الحوثي، لاعب نادٍ رياضي في مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمال شرقي اليمن).



وقالت مصادر محلية إن مسلحي الميليشيات اعتقلوا "قائد فرج عريجه" لاعب نادي معين الرياضي بمدينة الحزم واقتادوه إلى جهة مجهولة.



ولم تشر المصادر إلى أسباب ودوافع الاختطاف والإخفاء القسري للاعب نادي معين الرياضي والذي لاقى حالة استياء وسخط واسع في الوسط الرياضي.

يأتي ذلك بعد أيام من حملة اختطافات واعتقالات وانتهاكات واسعة شنتها الميليشيات الحوثية بحق العشرات من المدنيين في مدينة الحزم عاصمة المحافظة