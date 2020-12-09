وثقت شبكة حقوقية يمنية، (4282) انتهاكا ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، بحق النساء اليمنيات منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر 2014م وحتى 25 أكتوبر 2020م.

وأفادت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في بيان لها، الأربعاء، أن الانتهاكات تنوعت بين (1456) حالة قتل و(2379) حالة إصابة جراء القصف المدفعي وانفجار الألغام والعبوات الناسفة وكذلك أعمال القنص والإطلاق العشوائي للرصاص الحي الحوثية بالإضافة إلى (447) حالة اختطاف وإخفاء وتعذيب.

نساء اليمن ضحايا الحوثي وصالح

وأوضحت أن الانتهاكات التي تم توثيقها توزعت على (17) محافظة يمنية (عدد محافظات اليمن 21 محافظة) هي (الحديدة، الضالع، تعز، حجة، ذمار، لحج، مارب، ريمة، شبوة، إب، أبين، أمانة العاصمة، البيضاء، الجوف، صعدة، صنعاء، عدن، عمران).



وبحسب البيان، فقد تصدرت محافظة تعز قائمة القتلى من النساء على أيدي الحوثيين بــ (1802) حالة قتل ثم الحديدة (219) حالة قتل تليها محافظة عدن بــ(58) حالة قتل ثم لحج (42) حالة قتل تليها مأرب(41) حالة قتل ومثلها محافظة الجوف (41) حالة قتل.

وفي المرتبة السابعة محافظة الضالع ومثلها محافظة أبين جنوب البلاد (34) حالة قتل.

وسجل الفريق الميداني للشبكة في محافظة البيضاء (26) حالة قتل، بينما توزعت باقي الأرقام على المحافظات الأخرى (إب، أمانة العاصمة، المحويت، ذمار، ريمة، شبوة، صعدة، صنعاء، عمران).

وتحقق فريق الشبكة اليمنية للحقوق والحريات من مقتل (274) امرأة جراء انفجار الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في الشوارع والطرقات العامة وداخل الأحياء السكنية والمزارع وأماكن الرعي والأسواق من بينهن (76) امرأة قتلن بألغام وعبوات الحوثي في محافظة تعز و(49) في محافظة الجوف شرق البلاد و(26) في محافظة الحديدة و(21) امرأة قتلن بألغام الحوثيين في محافظة الضالع، بينما تتوزع بقية الأرقام على باقي المحافظات.

وسجل الفريق سقوط (124) حالة قتل بين أوساط النساء برصاص قناصة ميليشيا الحوثي في (9) محافظات بينهن (68) امرأة قتلن برصاص ميليشيا الحوثي في محافظة تعز، و(22) امرأة في الحديدة و(18) امرأة أخريات في عدن لتتوزع باقي الأرقام على المحافظات الأخرى.

كما رصد الفريق (91) حالة قتل تعرض لها نساء برصاص ميليشيا الحوثي في (16) محافظة، و(46) حالة قتل تعرض لها نساء على يد ميليشيا الانقلاب الحوثية في (9) محافظات بحوادث أخرى تنوعت بين عمليات طعن ودهس بالأطقم أو ضرب بالأيدي أو تسبب بوفاة.

ووفق البيان، فقد تم توثيق (16) واقعة إعدام خارج إطار القانون ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق نساء توزعت على (محافظة تعز، الحديدة، لحج، الضالع، الأمانة، حجة، عمران).

كما وثقت حالة وفاة تحت التعذيب في محافظة حجة ذهبت ضحيتها فتاة من تعز تدعى "ريماس سليمان داوود" (25 عاما) كانت تعمل ميسرة للمريضات في المستشفى السعودي بمدينة حجة، واختطفتها ميليشيات الحوثي أواخر نوفمبر من العام 2016م من داخل المستشفى وأودعتها السجن المركزي بتهمة العمالة.

وتحقق الفريق الميداني للشبكة من إصابة (2379) امرأة جراء أعمال القصف الممنهج الذي شنته ميليشيا الحوثي خلال السنوات الست الماضية على الأحياء والأسواق الشعبية وأماكن التجمعات العامة في (17) محافظة مستخدمة الصواريخ البالستية والكاتيوشا ومدافع الهاون والدبابات وعربات الـ(BMB) وراجمات قذائف (B10) بالإضافة إلى مختلف أنوع الرشاشات الثقيلة ومضادات الطيران التي اخترقت جدران المئات من المنازل الأهلة بالسكان ووصلت إلى المطابخ وداخل غرف النوم والبعض منهن ظلت تطارد النساء إلى كل مكان يذهبن إليه حتى الأماكن المخصصة للاحتطاب وجلب المياه في الوديان وأعالي قمم الجبال.

وتمكن الفريق من الوصول إلى بيانات (486) امرأة وقعن ضحايا الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي في (10) محافظات وأصبن بجروح خطيرة.

كما سجل الفريق إصابة (314) امرأة بسلاح "القناص" التابع لميليشيات الحوثي ويتوزعن على (10) محافظات، وعدد (317) حالة إصابة بالرصاص المباشر تعرض لها نساء ضمن وقائع استهداف جماعية وفردية متعمدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي في (12) محافظة يمنية.

إلى جانب ذلك سجل الفريق عدد (211) حالة إصابات أخرى ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق نساء اليمن خلال ست سنوات الماضية تنوعت بين حوادث الطعن بالسلاح الأبيض والأدوات الحادة والدهس بالأطقم والعربات العسكرية والاعتداء الجسدي.

وأكدت الشبكة الحقوقية تورط ميليشيا الحوثي في اختطاف واحتجاز حرية (447) امرأة في (12) محافظة بينهن امرأتان من جنسيات أجنبية.

وطبقا للبيانات والمعلومات التي تحصل عليها الشبكة، فإن عدد (69) امرأة ممن اختطفتهن ميليشيات الحوثي تم اقتيادهن إلى سجون سرية وتعرضن للإخفاء القسري لفترات تراوحت بين 3 شهور إلى سنة كاملة قبل أن يتم الكشف عن أماكن احتجازهن، بينما لا يزال مصير البعض منهن مجهولا حتى اللحظة من بينهن (47) حالة إخفاء في أمانة العاصمة و(13) حالة إخفاء في محافظة صنعاء و(9) حالات إخفاء في الحديدة و(3) حالات إخفاء في محافظة تعز، بالإضافة إلى حالة إخفاء واحدة في كل من محافظتي عمران والبيضاء، ولم يتسن التأكد من مصير معظم هذه الحالات، بحسب البيان.

كما تأكد للفريق ممارسة ميليشيا الحوثي كل أشكال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة مع عدد (78) امرأة من المحتجزات في سجون الميليشيات السرية والمعلنة والتي وصلت حد توجيه تهم ملفقة تمس شرفهن، فضلا عن المتاجرة بأعراضهن.