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شاهد.. خسائر حوثية بنيران الجيش اليمني وطيران التحالف جنوب مأرب

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قصف يستهدف الحوثيين
اليمن والحوثي

شاهد.. خسائر حوثية بنيران الجيش اليمني وطيران التحالف جنوب مأرب

المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح إلى جانب خسائر أخرى في العتاد

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

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تكبّدت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء، خسائر بشرية ومادية كبيرة في الأرواح والعتاد، بنيران الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية جنوب محافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، إن ميليشيا الحوثي شنّت هجوماً يائساً حاولت من خلاله التقدم نحو مواقع عسكرية في أطراف جبل مراد، إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كانوا لها بالمرصاد، حيث تصدّوا للهجوم في لحظاته الأولى وأجبروا الميليشيات على التراجع والفرار.

وأكد، أن المعارك أسفرت عن سقوط العديد من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وفي السياق ذاته، استهدفت مقاتلات التحالف بعدّة غارات مواقع وتعزيزات حوثية في مواقع متفرقة جنوب مأرب، وأسفرت الغارات عن تدمير مخزن أسلحة وتدمير عدد من الآليات القتالية إلى جانب خسائر أخرى في الأرواح.

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