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التحالف: توافق على تشكيل حكومة يمنية من 24 وزيراً

توقيع اتفاق الرياض
توقيع اتفاق الرياض (أرشيفية)

التحالف: توافق على تشكيل حكومة يمنية من 24 وزيراً

التحالف: الإعلان عن الحكومة اليمنية سيتم فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، استيفاء الترتيبات اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض باليمن اعتبارا من اليوم، موضحا أيضا استيفاء الخطط العسكرية والأمنية لتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق.

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كما أكد التحالف توافق المكونات السياسية على تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرا، مشيرا إلى أن الإعلان عن الحكومة اليمنية سيتم فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، صرح مصدر مسؤول في تحالف دعم الشرعية في اليمن، بأنه تم استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ (اتفاق الرياض)، حيث تم التوافق على تشكيل الحكومة اليمنية بعدد (24) وزيرًا ومن ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية.

وأوضح أنه تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

وأضاف المصدر أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستقوم من خلال المراقبين العسكريين من التحالف على الأرض ابتداءً من اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020م) بالإشراف على فصل القوات العسكرية في (ابين) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة، كما ستستمر قيادة القوات المشتركة للتحالف في دعم الوحدات الأمنية للقيام بمهامها الجوهرية في حفظ الأمن والاستقرار ومحاربة التنظيمات الإرهابية.

واختتم المصدر تصريحه قائلاً إنه تم التوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري وفي غضون أسبوع.

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