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عذبوا نساء وأطفالا.. عقوبات أميركية على 5 قيادات حوثية

ميليشيا الحوثي - اسوشيتد برس
ميليشيا الحوثي - اسوشيتد برس

عذبوا نساء وأطفالا.. عقوبات أميركية على 5 قيادات حوثية

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دبي - العربية.نت

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فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على 5 مسؤولين من ميليشيا الحوثي متورطين بتعذيب نساء وأطفال.

وشملت العقوبات عبدالحكيم الخيواني رئيس جهاز الأمن في ميليشيا الحوثي، ومطلق عامر المراني نائب رئيس مكتب الأمن لدى الحوثيين.

كما ضمت القائمة، عبدالقادر الشامي القيادي في الميليشيا الموالية لإيران وسلطان زبن مدير إدارة التحقيقات الحوثية.

وقال بيان الخزانة الأميركية إن قادة الحوثيين ارتكبوا انتهاكات عدة من حجز تعسفي وتعذيب لليمنيين خاصة الأطفال والنساء، كما استهدفوا نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين.

وأشارت إلى أن سلطان زبن بصفته المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء، قام بمشاركة ضباط إدارة المباحث الجنائية باعتقال واحتجاز وتعذيب النساء.

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