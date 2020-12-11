اليمن: عقوبات أميركا على 5 قيادات حوثية انتصارا للضحايا

رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، الخميس، بإعلان وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على خمسة من قيادات ميليشيا الحوثي الإنقلابية المتورطة بإرتكاب جرائم وإنتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان.

وأشاد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، بهذه الخطوة التي تأتي انتصاراً للضحايا من المدنيين ضد طغيان وجرائم هذه الميليشيات الإرهابية.

كما أعربت الخارجية اليمنية، عن تطلعها إلى أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات مشابهة لردع هذه الميليشيات الإرهابية التي لم تتوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة من تفجير للمنازل ودور العبادة واعتقال وتعذيب الصحافيين والناشطين السياسيين وحصار المدن وزراعة الالغام في البر والبحر واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية.

تورطوا في تعذيب النساء والأطفال

وفرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 5 قيادات من ميليشيا الحوثي متورطين بتعذيب نساء وأطفال.

وشملت العقوبات عبدالحكيم الخيواني، رئيس جهاز الأمن في ميليشيا الحوثي، ومطلق عامر المراني، نائب رئيس مكتب الأمن لدى الحوثيين.

كما ضمت القائمة عبدالقادر الشامي، القيادي في الميليشيا الموالية لإيران، وسلطان زبن، مدير إدارة التحقيقات الحوثية.

وقال بيان الخزانة الأميركية إن قادة الحوثيين ارتكبوا انتهاكات عدة من اعتقال وحجز تعسفي وتعذيب لليمنيين خاصة الأطفال والنساء، كما استهدفوا نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين.

وأشار إلى أن سلطان زبن بصفته المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء، قام بمشاركة ضباط إدارة المباحث الجنائية باعتقال واحتجاز وتعذيب النساء.