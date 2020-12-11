  • مباشر
اللغة

اليمن: عقوبات أميركا على 5 قيادات حوثية انتصارا للضحايا

Men are silhouetted against a large representation of the Yemeni flag as they attend a ceremony to mark the anniversary of North Yemen's Sept. 26, 1962 revolution. (AP_
صورة أرشيفية للعلم اليمني

اليمن: عقوبات أميركا على 5 قيادات حوثية انتصارا للضحايا

أعربت الخارجية اليمنية، عن تطلعها إلى أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات مشابهة لردع هذه الميليشيات الإرهابية

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

رحبت الحكومة اليمنية الشرعية، الخميس، بإعلان وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على خمسة من قيادات ميليشيا الحوثي الإنقلابية المتورطة بإرتكاب جرائم وإنتهاكات جسيمة في حقوق الإنسان.

وأشاد بيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، بهذه الخطوة التي تأتي انتصاراً للضحايا من المدنيين ضد طغيان وجرائم هذه الميليشيات الإرهابية.

تفاصيل اليمن اليمن والحوثي تفاصيل "مرعبة" عن قيادات حوثية طالتها عقوبات أميركية

كما أعربت الخارجية اليمنية، عن تطلعها إلى أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات مشابهة لردع هذه الميليشيات الإرهابية التي لم تتوقف عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الجسيمة من تفجير للمنازل ودور العبادة واعتقال وتعذيب الصحافيين والناشطين السياسيين وحصار المدن وزراعة الالغام في البر والبحر واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية.

تورطوا في تعذيب النساء والأطفال

وفرضت الولايات المتحدة، عقوبات على 5 قيادات من ميليشيا الحوثي متورطين بتعذيب نساء وأطفال.

وشملت العقوبات عبدالحكيم الخيواني، رئيس جهاز الأمن في ميليشيا الحوثي، ومطلق عامر المراني، نائب رئيس مكتب الأمن لدى الحوثيين.

كما ضمت القائمة عبدالقادر الشامي، القيادي في الميليشيا الموالية لإيران، وسلطان زبن، مدير إدارة التحقيقات الحوثية.

وقال بيان الخزانة الأميركية إن قادة الحوثيين ارتكبوا انتهاكات عدة من اعتقال وحجز تعسفي وتعذيب لليمنيين خاصة الأطفال والنساء، كما استهدفوا نشطاء حقوق الإنسان والصحافيين.

وأشار إلى أن سلطان زبن بصفته المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء، قام بمشاركة ضباط إدارة المباحث الجنائية باعتقال واحتجاز وتعذيب النساء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بعد هيفا.. نسرين طافش عن اللقاح: بعد هيفا.. نسرين طافش عن اللقاح: "أنا مش فأر تجارب"
شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 

الأكثر قراءة

بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء! بعد انتكاسات..فايزر: واثقون من لقاحنا ولا يُعطى لهؤلاء!
رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا رسمياً.. ابنة عم بشار الأسد بمنصب هام في سوريا
شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر  شاهد نائب وزير يفشل بأداء القسم أمام الرئيس فيطرده ويعيّن آخر 
خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل خامنئي يعزي ميتة في ميت.. وسخرية على مواقع التواصل
ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة ترمب: اتفاق المغرب وإسرائيل على إقامة علاقات كاملة
رسالة ردع لإيران.. تحليق قاذفات قنابل أميركية فوق الخليج رسالة ردع لإيران.. تحليق قاذفات قنابل أميركية فوق الخليج

قبل أن تذهب

أبرز تجاوزات إيران النووية
أبرز تجاوزات إيران النووية

اكتشف المزيد