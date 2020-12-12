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ميليشيا الحوثي تبتز يونيسيف.. وتوقف المساعدات للمعلمين

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الإرياني: ميليشيات الحوثي لم تخض معارك مع العناصر المتطرفة

ميليشيا الحوثي تبتز يونيسيف.. وتوقف المساعدات للمعلمين

ميليشيا الحوثي منعت اليونيسيف من صرف المساعدات المالية التي خصصتها كحوافز للمعلمين ومرتبات لمعلمات الريف في مناطق سيطرة الميليشيات

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العربية.نت - أوسان سالم

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أجبرت ميليشيا الحوثي الانقلابية، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، على إيقاف صرف المساعدات المالية التي كانت تصرفها لعدد من المشاريع التي تقوم بها المنظمة في مناطق سيطرة الميليشيا.

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ونقلت وكالة" خبر" اليمنية عن مصدر تربوي قوله، إن ميليشيا الحوثي منعت اليونيسف من صرف المساعدات المالية التي خصصتها كحوافز للمعلمين ومرتبات لمعلمات الريف في مناطق سيطرة الميليشيات.

ابتزاز اليونيسيف

وأكد المصدر أن القيادي في الميليشيا الحوثية المدعو أحمد حامد "أبو محفوظ"، والذي يعمل مديرا لمكتب ما يسمى رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثيين، هو من طالب اليونيسف بدفع مبالغ مالية كبيرة له مقابل السماح لهم باستمرار صرف وتوزيع المبالغ التي تصرفها، سواء للضمان الاجتماعي أو للمعلمين.

وأوضح المصدر أن منظمة اليونيسف اعتذرت عن دفع أي مبالغ مالية للقيادي الحوثي، مما جعله يصدر قرارا بمنع توزيع أي مبالغ مالية، مشيرا إلى أن من ضمن تلك المشاريع كانت خصصت اليونيسف مبالغ مالية لترميم وتأهيل بعض المدارس.

وحمل المصدر ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية في حال توقف المعلمين عن ممارسة مهامهم التربوية.

يذكر أن ميليشيا الحوثي تقوم بابتزاز وسرقة كافة المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها مقابل السماح لها بالقيام بدورها.

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