اليمن.. مواجهات عنيفة بين قبائل وميليشيا الحوثي بصعدة

تشهد منطقة قبائل "بني خولي"، في مديرية منبه بمحافظة صعدة (المعقل الرئيس للحوثيين اقصى شمال اليمن)، اشتباكات عنيفة ومستمرة بين ميليشيا الحوثي وأبناء المنطقة، منذ الأسبوع الماضي.

وبحسب مصادر قبلية، فإن مواجهات مسلحة اندلعت بين رجال قبائل بني خولي بمديرية منبه، وميليشيا الحوثي، إثر اعتداء مسلحي "الاخيرة" على أبناء القبائل الاثنين الماضي.

وأكدت المصادر، وفق وكالة "خبر" اليمنية، أن المواجهات المسلحة تزامنت مع فرض الميليشيات الحوثية حصارا شاملا على أبناء القبائل، وقصف مدفعي مكثف استهدف قراهم.

وأسفرت المواجهات عن مصرع سبعة عناصر حوثية بينها قيادي بارز يدعى "أبو صريح المنبهي"، وإصابة آخرين، فيما قتل من الجانب القبلي الشيخ سلمان ناجع، والمواطن محمد سالم الخولي، أثناء دفاعهم عن ممتلكاتهم وقراهم.

وذكرت المصادر أن الميليشيات فجَّرت عدداً من المنازل التي سيطرت عليها ونهبت عدداً من السيارات والممتلكات التي كانت داخلها، فضلاً عن استهداف مدفعيتها منازل ومزارع في مناطق أخرى ما زالت تحت سيطرة رجال القبائل.