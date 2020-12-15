التحالف يستهدف عناصر وعربات حوثية في مأرب والجوف

استهدفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عناصر وعربات تابعة لميليشيات الحوثي في كل من محافظتي مأرب والجوف.

وقبل حوالي أسبوعين، استكمل الجيش اليمني تحرير وتأمين منطقة الجفرة شرق مديرية مجزر بمحافظة مأرب والمحاذية لريف العاصمة صنعاء، بعد إفشال هجوم حوثي على المنطقة، وتكبيد الميليشيات قتلى وجرحى، وتدمير أكثر من ست آليات قتالية.

وفي الجوف، فرضت قوات الجيش اليمني والقبائل سيطرتها على أجزاء من المناطق الواقعة شرق مدينة الحزم، بعد شنها هجوماً واسعاً على المناطق الواقعة بين النضود ودحيضة، وتمكنت من إحراق وتدمير آليات قتالية حوثية، ومصرع وإصابة من كانوا على متنها من عناصر الحوثي.