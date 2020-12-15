كشفت شعبة الاستخبارات في القوات المشتركة بالساحل الغربي اليمني، عن هوية خمسة جواسيس جندتهم ميليشيات الحوثي وتم القبض عليهم في عمليات منفصلة في جبهة الساحل.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن الجواسيس الخمسة ينتمون إلى 4 محافظات يمنية وهم: (أشرف ثابت محمد سعيد مديرية الخوخة محافظة الحديدة، وحيدر درويش من الدريهمي، وماجد عادل السياغي من محافظة ذمار، وزيد علي شرف الدين من محافظة صنعاء، وأمين قائد الغليسي من محافظة عمران).

ونشر الإعلام العسكري، مساء الإثنين، فيديو تحت اسم "#اوراق_الخريف"، للجواسيس الخمسة تضمن اعترافات مفصلة عن عملهم لصالح الميليشيات الحوثية وطرق تجنديهم، واغرائهم بالمال، او تهديد بعضهم بأسرهم التي لا تزال تحت سيطرة الميليشيات الإرهابية.



واعترف الجواسيس الخمسة بالعمل لصالح ميليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا ونقل معلومات عسكرية عن تحركات قوات المقاومة الوطنية والقوات المشتركة من خلال ارتباطهم بقيادات حوثية مخابراتية، كما قام بعضهم بزيارات إلى صنعاء للقاء مسئولين حوثيين للتنسيق معهم على التخابر لصالح الميليشيات.

وأظهرت اعترافات الجواسيس طرق تجنيدهم من قبل ميليشيات الحوثي والوعود التي تلقوها بالحصول على أموال مقابل نقلهم للمعلومات إلى قيادات الميليشيات المختصة بالعمل الأمني وجمع المعلومات .

يأتي ذلك بعد أيام من عرض وزارة الدفاع اليمنية، اعترافات لخلية تجسس تعمل لصالح ميليشيات الحوثي، اعترفت بوجود خبراء من إيران وآخرون من جنسيات أخرى يديرون القوة الصاروخية للحوثيين والتي استهدفت المدنيين ومواقع عسكرية في مأرب من خلال رفع الإحداثيات من قبل خلية التجسس.