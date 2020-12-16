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التحالف: اقتراب تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض

طائرات التحالف اليمن
طائرات التحالف في اليمن

التحالف: اقتراب تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض

عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، أن تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض شارف على الانتهاء وفق الخطط المعدة.

وأكد أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن تمت بانضباطية والتزام الطرفين.

التحالف يؤكد جدية طرفي اليمن اليمن والحوثي التحالف يؤكد جدية طرفي "اتفاق الرياض" لتوحيد الصف اليمني

فيما أشار إلى أن نجاح تنفيذ الشق العسكري يمهد الطريق لإعلان تشكيل الحكومة اليمنية.

الأطراف ملتزمة

يشار إلى أن التحاف كان جدد قبل أيام، التأكيد على التزام الحكومة الشرعية التام وكذلك المجلس الانتقالي الجنوبي في تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

كما كشف أن خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية، مشيراً إلى أن عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف.

من اتفاق الرياض
من اتفاق الرياض

حكومة يمنية من 24 وزيراً

يذكر أنه قد تم التوافق قبل أيام، على تشكيل الحكومة اليمنية بـ24 وزيراً، من ضمنهم وزراء المجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المكونات السياسية اليمنية، وفق بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكذلك تم استيفاء كافة الخطط العسكرية والأمنية اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني.

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