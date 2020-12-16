بالأسماء.. تورط 53 قياديا حوثيا بمقتل مئات الأطفال

رصد تقرير يمني، تورط 53 قيادياً في صفوف ميليشيا الحوثي، بمقتل 326 طفلاً نتيجة تجنيدهم من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وإرسالهم إلى جبهات القتال في صفوف المليشيات.

وسجل التقرير خلال العشرة الأشهر الأولى من عام 2020م مقتل 93 طفلاً في العاصمة و232 طفلاً في نفس الفترة في صنعاء.

أعمارهم بين 12 و 17

كما استند التقرير الذي اعدته المقاومة الوطنية (احدى مكونات القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني) لمشاهد التشيع التي تجريها قناة تلفزيونية حوثية، والتي تظهر أن القتلى من الأطفال تتراوح اعمارهم من 12 الى 17 سنة.

وبين القتلى الأطفال خمسة عناصر كانت تستغلهم المليشيات الحوثية في الإعلام الحربي وخمسة آخرون كانت تعينهم قيادات ميدانية في جبهات القتال، وبين هؤلاء الاطفال الكثير من فئة المهمشين وآخرون لحقوا عدداً من إخوانهم الذين لقوا ذات المصير في حرب تهدد تصفية كلية لأطفال غالبية الأسر القاطنة في مناطق سيطرة ذراع إيران.

وقود الحرب

وتبين مراسيم التشيع استغلال ميليشيا الحوثي للأطفال كوقود في حربها حيث تروج مشاهد التشييع لأطفال وهم يؤدون الصرخة ويؤكدون استعدادهم للموت في الجبهات في توجه دأبت عليه ذراع إيران منذ إسقاط العاصمة.

وتصدرت همدان مديريات صنعاء بمعدل ستة وعشرين طفلا، بينما تصدرت بني الحارث مديريات الأمانة القائمة بمعدل ستة عشر طفلا.

وتوزعت بقية الأرقام على مديريات أرحب 22 وبني بهلول 5 وبني حشيش 24 وبني مطر 24 والحيمة الداخلية والخارجية 41 وسنحان 19 ومناخة 10 وبلاد الروس 11 وخولان 15، وتوزعت بقية الأعداد على حراز نهم وبني ضبيان.

بينما أعداد القتلى في مديريات الثورة 2 والسبعين 2 وشعوب 8 ومعين 21 والوحدة 5 والصافية 4 وصنعاء القديمة 8 وآزال 9 والتحرير 5 أطفال.

مناصب في دوائر حكومية

التقرير يتتبع تورط 53 قياديا في ميليشيات الحوثي يشغلون مناصب في دوائر حكومية ويقومون بأدوار أمنية وعسكرية بينهم الخمسة القادة المدرجون في خزانة العقوبات الأمريكية عملوا في تجنيد الأطفال والتغرير بهم وزجهم لجبهات القتال.

وأشار إلى أن القيادات الحوثية التي تتزعم أجهزة المخابرات بصنعاء وهم عبدالحكيم الخيواني وعبدالرب جرفان وعبدالقادر الشامي، ومطلق المراني وسلطان زابن غرروا بالأطفال وعملوا على استقطابهم من المدارس والبعض اخذوا بالقوة من اسرهم وجرى دفعهم لمعارك الموت.

وتضم القائمة قيادات في حكومة ميليشيا الحوثي وهم كالتالي:

1- ‏يحيى بدر الدين الحوثي وزير التربية والتعليم

2- همدان احمد الشامي نائب وزير التربية والتعليم

3- محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي

4- محمد صالح النعيمي عضو المجلس السياسي

6- يحيى عبدالله الرزامي .. قائد محور همدان

7- حمود محمد حمود عباد أمين أمانة العاصمة

8- عبدالباسط الهادي محافظ محافظة صنعاء

9- فضل أبوطالب عضو المكتب السياسي

10- علي القحوم عضو المكتب السياسي

11- حزام محمد يحيى الاسد عضو المكتب السياسي

12- عبدالوهاب الوشلي عضو المكتب السياسي

13- عبدالله هاشم السياني عضو المكتب السياسي

14- شمسان أبو نشطان رئيس الهيئة العامة للزكاة

15- إبراهيم أحمد أحمد الحوثي رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي

16- محمود عبدالقادر عبدالله الجنيد نائب رئيس حكومة الحوثيين

17- احمد حامد .. مدير مكتب رئاسة الجمهورية رئيس المجلس الاعلى لتنسيق الشؤن الانسانية والتعاون الدولي

18- عبد المحسن طاووس .. أمين عام المجلس الاعلى لتنسيق الشؤن الانسانية والتعاون الدولي

19- ضيف الله يحيى حسين رسام

20- العميد الركن معمر هراش مدير أمن أمانة العاصمة

21 - خالد يحيى محمد المداني .. عضو مجلس الشورى

22- عبدالكريم أمير الدين الحوثي .. عضو مجلس الشورى

23- القاضي الدكتور محمد محمد عبدالله الديلمي وزيرا العدل

24- الدكتور عبدالله محمد محمد الشامي

25- حسين حمود درهم العزي نائب وزير الخارجية .

26- عبدالاله محمد عبدالخالق حجر مستشار رئيس المجلس السياسي لشؤون العلاقات الدبلوماسية

27- شرف الدين علي حسين الكحلاني رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

28- يحيى محمد علي المحاقري نائب رئيس المكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية

29- هاشم اسماعيل علي أحمد محافظ البنك المركزي اليمني

30- نبيل عبدالله محمد الحيفي رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق

31- أحمد محمد علي الشوتري رئيس مصلحة الضرائب

32- هاشم محمد هاشم الشامي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات

33- عبدالملك عبدالله يحيى أبو دنيا، رئيس مجلس إدارة الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية

34- خالد محمد عبدالله شرف الدين نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار

35- عبدالكريم يحي عبدالله الحيفي

36- عبدالله النعمي .. وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع التعليم

37- زياد الرفيق مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة صنعاء

38- فؤاد عبدالله الشامي رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار

39- أحمد يحيى الكبسي نائب رئيس جهاز محو الأمية وتعليم الكبار

40- هادي هادي علي عمار مدير عام مكتب التربية محافظة صنعاء

41- عبدالله عامر مدير عام الاوقاف والارشاد بأمانة العاصمة صنعاء

42- نائب وزير الأوقاف فؤاد محمد ناجي

43- عبدالكريم الحوثي وكيل أمانة العاصمة صنعاء لقطاع الأشغال والمشاريع

44- عبدالوهاب شرف الدين وكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية

45- علي الديلمي القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان

46- حمود النقيب رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بمحلي الأمانة

47- المهندس صالح المنتصر وكيل محافظة صنعاء لشئون الفنية

48- العميد يحيى المؤيدي مدير أمن محافظة صنعاء.

بالإضافة إلى الخمسة المدرجين في قائمة العقوبات، وهم:



49- عبدالحكيم الخيواني

50-عبدالرب جرفان

51-عبدالقادر الشامي

52- مطلق المراني

53- سلطان زابن.