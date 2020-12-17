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التحالف: باليستي حوثي أُطلق من صنعاء وسقط في صعدة

عناصر من ميليشيات الحوثي ـ أرشيفية
عناصر من ميليشيا الحوثي "أرشيفية"
اليمن والحوثي

التحالف: باليستي حوثي أُطلق من صنعاء وسقط في صعدة

تركي المالكي: ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة بانتهاكها القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية صاروخاً باليستياً من محافظة صنعاء، وسقوطه داخل محافظة صعدة.

المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف عميد تركي المالكي
المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف عميد تركي المالكي

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، أطلقت صباح اليوم الخميس (17 ديسمبر 2020م) صاروخاً باليستياً من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق، وسقط بعد إطلاقه بمسافة (158) كلم داخل الأراضي اليمنية في محافظة صعدة.

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وأوضح العميد المالكي، أن الميليشيا الحوثية مستمرة بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات النوعية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.

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