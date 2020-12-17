وثق مركز حقوقي، مقتل 17 مدنيًا بينهم 7 أطفال، وإصابة 82 بينهم 28 طفلًا و10 نساء في مدينة تعز جنوب غربي اليمن، خلال شهر نوفمبر الماضي 2020م.

وقال تقرير صادر عن مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (غير حكومي)، إن فريقه الميداني استطاع توثيق 148 انتهاكًا بحق المدنيين في تعز خلال نوفمبر الماضي.

وأوضح التقرير الصادر بعنوان "تعز.. ثلاثية القصف والانفلات والجوع" أن ميليشيات الحوثي تسببت بقتل 10 مدنيين بينهم 5 أطفال، حيث قتل 7 مدنيين بينهم 3 أطفال قصفاً بالقذائف المختلفة، وقتل مدنيين اثنين بينهم طفل برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي، فيما قتل طفل بانفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي.

كما قتل 5 مدنيين برصاص مباشر لمسلحين خارج إطار الدولة، وطفل واحد قُتل برصاص من قبل فصائل في الجيش الحكومي، فيما تسبب مسلحون مجهولون بقتل مدني واحد.

وتمكن فريق المركز الميداني من رصد إصابة 82 مدنياً، بينهم 28 طفلاً و10 نساء، تسببت ميليشيا الحوثي بإصابة 53 منهم بينهم 20 طفلاً و8 نساء.

وأكد التقرير توثيق 5 حالات اختطاف وإخفاء قسري، ورصد وقوع 4 حالات انتهاك لحرية الرأي العام والتعبير، و37 حالة انتهاك طالت ممتلكات عامة وخاصة في المدينة.

وتناول التقرير المناطق والأحياء السكنية، التي قصفها مسلحو ميليشيا الحوثي بالأسلحة الثقيلة في خمس مديريات (القاهرة – صالة – التعزية – المظفر – جبل حبشي)، من مواقع تمركزهم في سوفتيل والحرير وشارع الخمسين والستين شمال المدينة.

ولخص التقرير حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور العملة وانعدام المرتبات، وانعكاس ذلك على الحالة المعيشية وانعدام القدرة الشرائية إلى درجة اختفاء الخبز في الأسواق، وإغلاق أفران العيش أبوابها بسبب تدهور العملة وارتفاع الأسعار وانعدام الرقابة الحكومية.