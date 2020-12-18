اكتمال الترتيبات العسكرية لاتفاق الرياض بين حكومة اليمن والانتقالي الجنوبي

أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة، اليوم الخميس، أن قوات الألوية المكلفة من تحالف دعم الشرعية في اليمن بمهام الفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية انتشرت في مواقع طرفي النزاع في منطقة الطرية ووادي سلا بمحافظة أبين، ضمن الترتيبات العسكرية من آلية تنفيذ اتفاق الرياض.

وقال المركز إن الانتشار جاء بعد أن التقت قيادة قوات العمالقة بقيادة من طرفي النزاع في أبين بالتنسيق مع اللجنة السعودية المشرفة على عملية الانسحاب ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القوات انتشرت أمس في مواقع الشيخ سالم وقامت بفتح الطريق الدولي أمام المسافرين بشكل مستمر وتطهير المناطق الفاصلة من الألغام.

وأعلن محمد ال جابر السفير السعودي لدى اليمن في وقت سابق، اليوم الخميس، اكتمال الترتيبات العسكرية ضمن آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وعلقت السفارة الصينية في اليمن على إعلان اكتمال الترتيبات العسكرية لآلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض بقولها إن "الحوار والتنسيق يستطيع حل القضية اليمنية. نقدر دور السعودية للتنسيق ودعم حل القضية اليمنية".

وكانت السعودية قدمت الآلية عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار ووقف التصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22 يونيو الماضي.

كما تضمنت الآلية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوما.