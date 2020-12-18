  • مباشر
اللغة

اليمن.. ترقب لإعلان تشكيل حكومة كفاءات

Yemen's Prime Minister Maeen Abdulmalik Saeed speaks during a ceremony of the delivery of cranes as a grant from Saudi Arabia to the Aden port, Yemen December 12, 2018. Picture taken December 12, 2018. REUTERS/Fawaz Salman
رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك

اليمن.. ترقب لإعلان تشكيل حكومة كفاءات

اكتمال الترتيبات العسكرية لاتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي

متابع الغاء المتابعة

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أعلن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اقتراب موعد الإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات السياسية الجديدة، عقب نجاح تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض.

وقال عبدالملك، الخميس، إن حكومة الكفاءات السياسية الجديدة ستكون استثنائية في توقيتها، ومهامها نوعية، وتتطلب الاضطلاع بالمسؤولية على أكمل وجه.

وأشادت الحكومة بمسؤولية وتعاون دعم السعودية لتسريع آلية تنفيذ اتفاق الرياض.

قبل ذلك، اكتملت الترتيبات العسكرية من أجل تنفيذ اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والانتقالي الجنوبي.

الإرياني يحذر من غزو ثقافي يشنه اليمن الإرياني يحذر من غزو ثقافي يشنه "ملالي إيران" على اليمن

وانتشرت قوات الألوية المكلفة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، بمهام الفصل بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية، في مواقع طرفي النزاع في منطقة الطرية، ووادي سلا بمحافظة أبين، ضمن الترتيبات العسكرية من آلية تنفيذ اتفاق الرياض، حسب ما أعلن المركز الإعلامي لألوية العمالقة.

وأفاد المركز أن الانتشار جاء بعد أن التقت قيادة قوات العمالقة بقيادة من طرفي النزاع في أبين بالتنسيق مع اللجنة السعودية المشرفة على عملية الانسحاب ووقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن القوات انتشرت أمس، في مواقع الشيخ سالم، وقامت بفتح الطريق الدولي أمام المسافرين بشكل مستمر، وتطهير المناطق الفاصلة من الألغام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

إلهام شاهين للعربية.نت: موضوع إلهام شاهين للعربية.نت: موضوع "حظر تجول" شائك سيفتح علينا أبواب الهجوم
منذ قرون خلت.. لهذا نتكلّم بالعامية لا الفصحى منذ قرون خلت.. لهذا نتكلّم بالعامية لا الفصحى

الأكثر قراءة

الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة الحكم على فضل شاكر بالسجن 22 عاماً مع الأشغال الشاقة
دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان دعاة وزيجات ونسبة أرباح لحماس.. اعتقال عزت يكشف استثمارات الإخوان
هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا هذه مشاعر أول سعودية تتلقى لقاح كورونا
جيران منتجع ينوي ترمب السكن فيه لا يريدونه مقيماً بينهم جيران منتجع ينوي ترمب السكن فيه لا يريدونه مقيماً بينهم
برسالة طولها 2 كم.. تدشين حملة الأسد لانتخابات الرئاسة برسالة طولها 2 كم.. تدشين حملة الأسد لانتخابات الرئاسة
أهم شخصيات عالمية رحلت في 2020.. بينهم إعلامية بالعربية أهم شخصيات عالمية رحلت في 2020.. بينهم إعلامية بالعربية

قبل أن تذهب

ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟
ماذا لو تناول الشخص لقاحين مختلفين لكورونا؟

اكتشف المزيد